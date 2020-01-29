Легков о дисквалификации на лыжном марафоне: Меня сняли по правилам

Источник: Спорт РИА Новости

Легков занял 56-е место в 70-километровой гонке с отставанием более семи минут от победителя норвежца Туре Бьёрсета Бердаля. По словам организаторов соревнований, 36-летний российский спортсмен нарушил правила техники классического стиля, преодолев последний подъем коньковым ходом.

«В некоторых местах, в том числе, и на подъеме, не специально прошёл коньком. Просто очень сильно устал, было настолько тяжело, что не мог забраться. Не угадал с лыжами, перемудрил. Ничего особенного, бывает, сняли по правилам, все правильно, было тяжеловато, гонка очень тяжело далась. У меня претензий нет, все понятно, — рассказал Легков по телефону. — Тот момент я не очень четко понимал, мне казалось, что я иду правильно, классикой, не знал, как забраться».

«Я держался, терпел 54 км, четыре отрыва я попытался сократить, и я их ликвидировал. Темп был небольшой, потому что 60−70 человек ехали в одной группе, в ней был и российский парень 17 лет, который выиграл 45 км, он молодец, круто. Сильно влияли лыжи, они у меня очень тяжело работали. Состояние было хорошее, но получилось так, что первые километры пришлось реально терпеть, на пятом-шестом километре я это ощутил. Меня и подталкивали, приходилось и в сторону уходить, перестраиваться», — добавил он.