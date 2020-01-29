Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
ЦСКА
25
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
Б
10
Хоккей. НХЛ
30.01
Даллас Старз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
30.01
Вашингтон Кэпиталз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Сент-Луис Блюз
Б
45
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
15:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легков о дисквалификации на лыжном марафоне: Меня сняли по правилам

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Сергей Фукс. Олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжных гонках Александр Легков заявил РИА Новости, что его исключили из финишных протоколов престижного марафона «Марчалонга», прошедшего в Италии 26 января, по правилам.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Легков занял 56-е место в 70-километровой гонке с отставанием более семи минут от победителя норвежца Туре Бьёрсета Бердаля. По словам организаторов соревнований, 36-летний российский спортсмен нарушил правила техники классического стиля, преодолев последний подъем коньковым ходом.

«В некоторых местах, в том числе, и на подъеме, не специально прошёл коньком. Просто очень сильно устал, было настолько тяжело, что не мог забраться. Не угадал с лыжами, перемудрил. Ничего особенного, бывает, сняли по правилам, все правильно, было тяжеловато, гонка очень тяжело далась. У меня претензий нет, все понятно, — рассказал Легков по телефону. — Тот момент я не очень четко понимал, мне казалось, что я иду правильно, классикой, не знал, как забраться».

«Я держался, терпел 54 км, четыре отрыва я попытался сократить, и я их ликвидировал. Темп был небольшой, потому что 60−70 человек ехали в одной группе, в ней был и российский парень 17 лет, который выиграл 45 км, он молодец, круто. Сильно влияли лыжи, они у меня очень тяжело работали. Состояние было хорошее, но получилось так, что первые километры пришлось реально терпеть, на пятом-шестом километре я это ощутил. Меня и подталкивали, приходилось и в сторону уходить, перестраиваться», — добавил он.

Лыжный марафон «Марчалонга» по традиции проводится в последнее воскресенье января в итальянском Трентино, впервые марафон прошел в 1971 году. В этом году на старт гонки вышло более пяти тысяч человек. Лучшим из россиян стал Максим Вылегжанин, который показал на финише 11-е время, отстав от лидера на 34,15 секунды.

 Соцсети разозлила новая 'голая выходка' Волански
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
Фанаты «Зенита» критикуют решение по Кокорину. Чем это грозит?
«Какой же мастерюга!»: форвард ЦСКА забил гол-красавец (видео)
Надаль проиграл в четвертьфинале Australian Open
«Сан-Сиро» простился с Коби, Златан забил и сыграет с Криштиану
В UFC перестали брать бойцов из России. Что не так?
Курникова ждет третьего ребенка (фото)
ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до шести матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь