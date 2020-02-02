Российская фристайлистка Демидова стала второй в хафпайпе на этапе Кубка мира в США

На прошлом этапе, который прошел в Китае 20 декабря, Демидова стала первой россиянкой, победившей в хафпайпе на этапах Кубка мира. До этого лучшим достижением россиян в хафпайпе были две бронзовые медали Демидовой (в 2017 году на этапе в Китае и в 2019-м — в Новой Зеландии).