Галышева и Рейхерд завоевали медали на этапе Кубка мира по могулу

Источник: РИА "Новости"

Галышева, бронзовый призер Олимпиады-2018, завоевала серебряную медаль. Она уверенно провела первый заезд, попав в число шести финалисток с первым результатом. В решающей части соревнований Галышева набрала 80,69 балла. Это позволило ей подняться на вторую ступень пьедестала. Первой же стала Перрин Лаффон из Франции — 81,22. Замкнула тройку лучших канадка Жюстин Дюфор-Лапуант — 79,94.

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Рейхерд в первом заезде показал пятый результат. Однако затем в финале смог улучшить свои позиции, финишировав на третьей строчке. Он набрал 84,19 балла. Золотую медаль завоевал канадец Микаэль Кингсбери — 89,09. Второе место осталось за Уолтером Уолбергом из Швеции — 85,10.

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Напомним, что неделю назад Галышева взяла «серебро» на этапе Кубка мира в канадском Тремблане. Для Рейхерда же бронзовая медаль стала первой наградой в текущем сезоне.