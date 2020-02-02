Итальянская горнолыжница Бриньоне победила в супергиганте на этапе КМ в Сочи

Итальянка показала время 1 минута 25,33 секунды, второе место заняла ее соотечественница София Годжа (отставание 0,20 секунды), третье — швейцарка Йоана Хэлен (+0,34).

Россиянка Юлия Плешкова стала 31-й (+6,12), ее соотечественница Александра Прокопьева не сумела завершить дистанцию.

После выступления француженки Лоры Гош соревнования были временно прерваны из-за сильного снегопада.

Ранее по аналогичной причине были отменены три тренировки, а в субботу — соревнования в скоростном спуске.