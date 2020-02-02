Медведев поздравил победителя и призеров супергиганта этапа КМ в Сочи

«Посмотрел соревнования горнолыжниц в супергиганте в рамках этапа Кубка мира по горнолыжному спорту. Поздравляю победителя, призеров и участников! Спасибо организаторам и курорту “Роза Хутор” за возможность увидеть красивый спорт в красивом месте», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».