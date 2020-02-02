Медведев поздравил победителя и призеров супергиганта этапа КМ в Сочи
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил победителя, призеров и участников супергиганта на этапе Кубка мира в Сочи.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил победителя, призеров и участников супергиганта на этапе Кубка мира в Сочи.
«Посмотрел соревнования горнолыжниц в супергиганте в рамках этапа Кубка мира по горнолыжному спорту. Поздравляю победителя, призеров и участников! Спасибо организаторам и курорту “Роза Хутор” за возможность увидеть красивый спорт в красивом месте», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Итальянка Федерика Бриньоне одержала победу в супергиганте на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи. Бриньоне стала лучшей с результатом 1 минута 25,33 секунды. Второй стала ее соотечественница София Годжа (отставание — 0,20 секунды), замкнула тройку призеров швейцарка Йоана Хелен (+0,34). Россиянка Юлия Плешкова (+6,12) заняла 31-е место, Александра Прокопьева не смогла финишировать.