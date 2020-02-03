Спортсмены из 13 регионов РФ приедут на Эльбрус на соревнования по слалому
НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. Около 120 спортсменов из 13 регионов России примут участие в двух этапах Кубка России по слалому и
НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. Около 120 спортсменов из 13 регионов России примут участие в двух этапах Кубка России по слалому и
«Четвертый и пятый этапы Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и
Отмечается, что во время проведения соревнований все канатные дороги компании «Курорт Эльбрус» будут работать в обычном режиме. Соревнование проводят Федерация горнолыжного спорта России и Национальная горнолыжная лига при поддержке Федерации горнолыжного спорта и сноуборда
В настоящее время «Курорт Эльбрус» располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5642 м), популярен как круглогодичный курорт.
Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах горы, ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активного отдыха со всего мира.