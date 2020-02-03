Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Амур
02
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Наполи
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Джокович выиграл Australian Open
13:41 (мск), источник: ТАСС

Спортсмены из 13 регионов РФ приедут на Эльбрус на соревнования по слалому

НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. Около 120 спортсменов из 13 регионов России примут участие в двух этапах Кубка России по слалому и слалому-гиганту, которые состоятся на Эльбрусе в феврале. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе компании «Курорт Эльбрус».

Наверх

«Четвертый и пятый этапы Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и слалом-гигант пройдут на склонах Эльбруса с 5 по 10 февраля 2020 года. Соревнования проводятся в рамках единого календаря всероссийских соревнований Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России и Международной лыжной федерации FIS. На участие заявлено 120 спортсменов из 13 регионов: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Кировская область, Мурманская область, Новосибирская область, Красноярский край, Кемеровская область, Камчатский край, Челябинская область, Ленинградская область, Алтайский край, Республика Татарстан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения соревнований все канатные дороги компании «Курорт Эльбрус» будут работать в обычном режиме. Соревнование проводят Федерация горнолыжного спорта России и Национальная горнолыжная лига при поддержке Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Кабардино-Балкарии, Министерства спорта субъекта и администрация Эльбрусского района. Генеральный партнер соревнований — «Курорт Эльбрус».

В настоящее время «Курорт Эльбрус» располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5642 м), популярен как круглогодичный курорт.

Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах горы, ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активного отдыха со всего мира.

 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Федор Емельяненко надеется, что помирится с братом Александром
Победительница Australian Open из Москвы вошла в десятку лучших
Все матчи МХЛ начнутся с минуты молчания в память о казахстанце
Чемпионка ОИ посчитала бессмысленным возвращение Загитовой
Победитель Australian Open возглавил рейтинг АTP
Шайба россиянина помогла «Каролине» победить «Ванкувер» в НХЛ
«Автомобилист» вышел в плей-офф после победы ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь