Спортсмены из 13 регионов РФ приедут на Эльбрус на соревнования по слалому

«Четвертый и пятый этапы Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и слалом-гигант пройдут на склонах Эльбруса с 5 по 10 февраля 2020 года. Соревнования проводятся в рамках единого календаря всероссийских соревнований Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России и Международной лыжной федерации FIS. На участие заявлено 120 спортсменов из 13 регионов: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Кировская область, Мурманская область, Новосибирская область, Красноярский край, Кемеровская область, Камчатский край, Челябинская область, Ленинградская область, Алтайский край, Республика Татарстан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения соревнований все канатные дороги компании «Курорт Эльбрус» будут работать в обычном режиме. Соревнование проводят Федерация горнолыжного спорта России и Национальная горнолыжная лига при поддержке Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Кабардино-Балкарии, Министерства спорта субъекта и администрация Эльбрусского района. Генеральный партнер соревнований — «Курорт Эльбрус».

В настоящее время «Курорт Эльбрус» располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5642 м), популярен как круглогодичный курорт.