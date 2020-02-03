Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне из-за перелома пальца
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо
«К сожалению, я сломал палец в результате аварии. Не смогу выйти на старт в Фалуне в эти выходные, но я очень надеюсь, что буду готов к “Ски Туру”», — написал Клебо на странице в Instagram.
Клебо занимает второе место в общем зачете Кубка мира, уступая российскому лыжнику Александру Большунову 235 баллов.
Многодневка «Ски Тур» пройдет в рамках четырех этапов Кубка мира с 15 по 23 февраля.