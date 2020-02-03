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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне из-за перелома пальца

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо из-за перелома пальца пропустит этап Кубка мира в шведском Фалуне, который пройдет с 8 по 9 февраля.

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«К сожалению, я сломал палец в результате аварии. Не смогу выйти на старт в Фалуне в эти выходные, но я очень надеюсь, что буду готов к “Ски Туру”», — написал Клебо на странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Клебо занимает второе место в общем зачете Кубка мира, уступая российскому лыжнику Александру Большунову 235 баллов.

Многодневка «Ски Тур» пройдет в рамках четырех этапов Кубка мира с 15 по 23 февраля.

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Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
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