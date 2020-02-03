Клебо сломал палец и выбывает из гонки за Глобус? Почему это плохо для Большунова
Звездный норвежец пропустит этап в Фалуне. «Ски-тур» под вопросом.
Звездный норвежец пропустит этап в Фалуне. «Ски-тур» под вопросом.
Грустные новости прилетели из Скандинавии. Йоханнес Клебо, один из ярчайших лыжников современности и главный конкурент Александра Большунова в борьбе за общий зачет Кубка мира сломал палец на левой руке. Норвежец точно пропустит этап в Фалуне. А последующий «Ски-тур» теперь под вопросом. А это — восемь гонок и утроенные очки.
Если трехкратный олимпийский чемпион пропустит многодневку, то почти наверняка потеряет шансы на защиту желтой майки по итогам сезона. Большой хрустальный глобус можно будет досрочно вручать Большунову.
И будет грустновато, если он достанется Александру именно так.
В нынешнем сезоне наш спортсмен удивительно хорош и такого рода подарки ему не нужны. Прямо сейчас он — лучший лыжник сезона. Подопечному Бородавко абсолютно точно по силам выиграть общий зачет Кубка мира в равной, честной борьбе. Не просто же так он везет Клебо 235 очков. Весь лыжный мир сейчас живет этим красивым сражением двух уникальных спортсменов. И тут — на тебе.
А ведь даже пропуск предстоящего соревновательного
Конечно же, эти проблемы Клебо — не забота Большунову. И вряд ли наш спортсмен сильно переживает
Большунова заводит и
Александр таких домыслов не заслужил. Он проводит великолепный сезон и, уверен, доведет его до победного конца при любых раскладах. Хотелось бы — чтобы при здоровом и борющемся до конца Клебо. Поэтому будем надеяться на скорейшее восстановление и возвращение Йоханнеса в строй.
Спортивному миру нужно это противостояние.
Владимир Иванов