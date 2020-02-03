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22:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клебо сломал палец и выбывает из гонки за Глобус? Почему это плохо для Большунова

Звездный норвежец пропустит этап в Фалуне. «Ски-тур» под вопросом.

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Источник: Instagram

Грустные новости прилетели из Скандинавии. Йоханнес Клебо, один из ярчайших лыжников современности и главный конкурент Александра Большунова в борьбе за общий зачет Кубка мира сломал палец на левой руке. Норвежец точно пропустит этап в Фалуне. А последующий «Ски-тур» теперь под вопросом. А это — восемь гонок и утроенные очки.

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Если трехкратный олимпийский чемпион пропустит многодневку, то почти наверняка потеряет шансы на защиту желтой майки по итогам сезона. Большой хрустальный глобус можно будет досрочно вручать Большунову.

И будет грустновато, если он достанется Александру именно так.

В нынешнем сезоне наш спортсмен удивительно хорош и такого рода подарки ему не нужны. Прямо сейчас он — лучший лыжник сезона. Подопечному Бородавко абсолютно точно по силам выиграть общий зачет Кубка мира в равной, честной борьбе. Не просто же так он везет Клебо 235 очков. Весь лыжный мир сейчас живет этим красивым сражением двух уникальных спортсменов. И тут — на тебе.

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А ведь даже пропуск предстоящего соревновательного уик-энда — слишком большая роскошь для Клебо. И при не самом успешном выступлении Сан Саныча, его преимущество может легко перевалить за 300 баллов. А если, например, он выиграет масс-старт и залезет в тройку в спринте, то и вовсе будет под 400.

Конечно же, эти проблемы Клебо — не забота Большунову. И вряд ли наш спортсмен сильно переживает из-за каких-то неурядиц конкурента. Но, уверен, никакой радости по этому поводу у Александра и близко нет. Он обожает соревноваться и любит делать это именно с сильнейшими. Вспомните хотя бы, как этот спортсмен выбирает забеги в спринте. Если все, видя в шестерке Клебо и Пеллегрино, не раздумывая, запрыгивают в любой другой забег, то Александр — всегда готов рискнуть. Если кто еще способен на такую авантюру, так только Сергей Устюгов.

Большунова заводит и по-хорошему цепляет соперничество с быстроногим норвежцем. И он хочет обыгрывать его на лыжне, а не по бумагам. Да и разговоры, которые могут начаться, если Йоханнес пропустит весь февраль, ни к чему. Мол, если бы не этот перелом, кто знает…

Александр таких домыслов не заслужил. Он проводит великолепный сезон и, уверен, доведет его до победного конца при любых раскладах. Хотелось бы — чтобы при здоровом и борющемся до конца Клебо. Поэтому будем надеяться на скорейшее восстановление и возвращение Йоханнеса в строй.

Спортивному миру нужно это противостояние.

Владимир Иванов

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