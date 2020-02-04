Вяльбе сменила Бокарева во главе Ассоциации лыжных видов спорта России

«Я действительно возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта, такое решение мы приняли вместе с моими коллегами, собрались и решили. Выборы прошли по уставу организации. Несколько раз со стороны Андрея Рэмовича [Бокарева] были заявления, что ему заниматься этим некогда, что стоит выбрать нового главу ассоциации», — сказала Вяльбе.
Предприниматель Андрей Бокарев возглавлял ассоциацию с 2010 года, в прошлом он являлся президентом Федерации фристайла России.
Ассоциация лыжных видов спорта России была создана летом 2005 года. Она объединяет федерации лыжных гонок, горнолыжного спорта, сноуборда, фристайла, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой, ФЛГР она возглавляет с 2010 года.