Вяльбе сменила Бокарева во главе Ассоциации лыжных видов спорта России

«Я действительно возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта, такое решение мы приняли вместе с моими коллегами, собрались и решили. Выборы прошли по уставу организации. Несколько раз со стороны Андрея Рэмовича [Бокарева] были заявления, что ему заниматься этим некогда, что стоит выбрать нового главу ассоциации», — сказала Вяльбе.