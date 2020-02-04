Назван состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Фалуне

Назван состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Фалуне

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на своей странице в Instagram опубликовала состав сборной России на этап Кубка мира в шведском Фалуне.