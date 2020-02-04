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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Назван состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Фалуне

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на своей странице в Instagram опубликовала состав сборной России на этап Кубка мира в шведском Фалуне.

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Источник: Спорт РИА Новости

В состав женской команды вошли Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Диана Головань, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Наталья Матвеева, Ольга Кучерук, в мужскую команду вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Евгений Белов, Артем Мальцев, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Андрей Краснов.

Соревнования пройдут 8—9 февраля. В рамках этапа запланированы спринты классическим стилем и мужской масс-старты свободным стилем на 15 км у мужчин и 10 км у женщин.

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