Назван состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Фалуне
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на своей странице в Instagram опубликовала состав сборной России на этап Кубка мира в шведском Фалуне.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на своей странице в Instagram опубликовала состав сборной России на этап Кубка мира в шведском Фалуне.
В состав женской команды вошли Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Диана Головань, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Наталья Матвеева, Ольга Кучерук, в мужскую команду вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Евгений Белов, Артем Мальцев, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Андрей Краснов.
Соревнования пройдут