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18:32 (мск), источник: ТАСС

«Лыжня России» перенесена в ряде регионов Центральной России из-за нехватки снега

ТАМБОВ, 4 февраля. /ТАСС/. Всероссийский массовый забег «Лыжня России», который должен был пройти 8 февраля, перенесен в ряде регионов Центральной России из-за недостаточного снежного покрова. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе правительства и профильных ведомствах администраций области.

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Источник: AP 2020

По данным Департамента физической культуры и спорта Воронежской области, массовая лыжная гонка, в которой в минувшем году приняли участие свыше 6 тыс. жителей, в текущем году перенесена на неопределенный срок из-за нехватки снега. «Забег пришлось отложить, поскольку на территории спортивно-оздоровительного комплекса “Олимпик”, где обычно проводится этот спортивный праздник, снежный покров недостаточный для проведения соревнований», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается метель и морозы. Однако они коснутся в большей степени юга области.

В Курской области, где в 2019 году в «Лыжне России» приняли участие свыше 3 тыс. жителей региона, а также губернатор области, гонка также перенесена на неопределенный срок. В том числе под угрозой срыва в настоящий момент находятся лыжные соревнования на Кубок губернатора, которые запланированы на 16 февраля.

«В связи с погодными условиями открытая Всероссийская массовая лыжная гонка не состоится 8 февраля. Мы пока переносим соревнования, новая дата будет объявлена позже», — отметил в ходе еженедельного оперативного совещания замгубернатора Курской области Александр Чуркин.

С новой датой проведения гонки также пока не определились в Липецкой области, где принято решение о переносе спортивных состязаний. При этом у тех, кто уже прошел предварительную регистрацию или отправил коллективную заявку, право на участие в «Лыжне России» и регистрационный номер сохраняется. Повторно проходить все процедуры не потребуется, объяснили ТАСС в департаменте спорта региона.

Гонку сдвинули на конец февраля

В Белгородской, Тульской, Брянской и Орловской областях соревнования перенесли на 29 февраля. В Комитете по спорту Тверской области отметили, что предварительно определена дата 22 февраля. «Все будет зависеть от погоды, пока снега недостаточно для проведения гонки, не исключено, что будет перенос на 29 февраля, об этом все будут оперативно проинформированы», — сказал собеседник агентства.

По данным правительства Рязанской области, в связи с аномально теплыми погодными условиями и недостаточным снежным покровом «Лыжня России» отменена вблизи поселка Варские Рязанского района. При этом в 21-м муниципальном образовании региона старты пройдут согласно плану.

О погоде и соревнованиях

Как сообщили ТАСС в областных гидрометцентрах ЦФО, в настоящий момент в большинстве регионов, где отменили мероприятия, имеется очень скудный снежный покров, в ряде районов его нет совсем. К концу недели в регионах ожидается снег, однако его будет немного. Столбики термометра будут держаться на отметке от -3 до -10 градусов по округу.

«Лыжня России» — открытая Всероссийская лыжная гонка, проводится ежегодно с 1982 года. Основные цели мероприятия — привлечение россиян к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Организацией соревнований занимаются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, а также региональные власти.

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