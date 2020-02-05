Непряева: Не могла представить, что могут быть такие результаты

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Непряева в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20 занимает второе место и отстает от лидирующей норвежки Терезы Йохеуг на 466 баллов.

«Азарт приходит с каждым годом все сильнее и сильнее. Еще три года назад я и подумать не могла, что у меня могут быть такие результаты. Но сейчас я понимаю, что это не предел, я могу достичь большего, и я хочу достичь большего. Я никогда ни с кем не сравниваю себя, потому что все абсолютно разные. Я считаю, что нужно в первую очередь сравнивать себя с тем, какой ты была в прошлом году и в этом году», — сказала Непряева в интервью, видеозапись которого опубликована на странице Международной федерации лыжного спорта в Instagram.