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00:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непряева: Не могла представить, что могут быть такие результаты

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхёнчхане российская лыжница Наталья Непряева призналась, что её удивляют собственные результаты за последнее время.

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13
фотографий

Непряева в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20 занимает второе место и отстает от лидирующей норвежки Терезы Йохеуг на 466 баллов.

«Азарт приходит с каждым годом все сильнее и сильнее. Еще три года назад я и подумать не могла, что у меня могут быть такие результаты. Но сейчас я понимаю, что это не предел, я могу достичь большего, и я хочу достичь большего. Я никогда ни с кем не сравниваю себя, потому что все абсолютно разные. Я считаю, что нужно в первую очередь сравнивать себя с тем, какой ты была в прошлом году и в этом году», — сказала Непряева в интервью, видеозапись которого опубликована на странице Международной федерации лыжного спорта в Instagram.

«У меня на самом деле много интересов, но в первую очередь это, конечно же, общение с родными и друзьями. Без этого я просто не смогу. Связь я с ними поддерживаю постоянно, потому что они мои главные болельщики. То, как они за меня переживают, конечно, это нечто. Конечно, я скучаю, каждый раз для меня приезд домой — это большая радость. Я не такой человек, что замыкаюсь в себе перед гонками, я наоборот стараюсь как-то поддерживать общение и получать положительные эмоции, но в день гонки всё — я никого не вижу, я никого не слышу, я настраиваюсь», — добавила Непряева.

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