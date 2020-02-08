Максим Буров победил в акробатике на этапе КМ по фристайлу в США
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские фристайлисты Максим Буров и Илья Буров заняли первое и третье место соответственно в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские фристайлисты Максим Буров и Илья Буров заняли первое и третье место соответственно в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в
Максим Буров в пятницу стал первым с результатом 139 баллов. Илья Буров показал результат 123,98 балла. Второе место занял швейцарец Ноэ Рот — 126,91.
Еще один представитель России Павел Кротов стал восьмым — 89,14.
У женщин в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в