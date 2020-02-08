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13:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Максим Буров победил в акробатике на этапе КМ по фристайлу в США

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские фристайлисты Максим Буров и Илья Буров заняли первое и третье место соответственно в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли (США).

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Источник: РИА "Новости"

Максим Буров в пятницу стал первым с результатом 139 баллов. Илья Буров показал результат 123,98 балла. Второе место занял швейцарец Ноэ Рот — 126,91.

Еще один представитель России Павел Кротов стал восьмым — 89,14.

Во время загрузки произошла ошибка.

У женщин в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли победила белоруска Александра Романовская — 106,74. Второй стала американка Меган Ник (83,89), третьей — австралийка Эбби Уиллкокс (81,78). В топ-10 попали две россиянки: Любовь Никитина показала шестой результат (67,32), Софья Алексеева — десятый (56,70).

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