Максим Буров победил в акробатике на этапе КМ по фристайлу в США

У женщин в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли победила белоруска Александра Романовская — 106,74. Второй стала американка Меган Ник (83,89), третьей — австралийка Эбби Уиллкокс (81,78). В топ-10 попали две россиянки: Любовь Никитина показала шестой результат (67,32), Софья Алексеева — десятый (56,70).