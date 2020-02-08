Белоруска Александра Романовская выиграла золото этапа КМ по фристайлу в американском Дир-Вэлли

За прыжки уроженка Минска получила от судей оценку 106,74 балла. Это значительно больше, нежели у занявшей второе место американки Меган Ник (83,89 очка) и у завершившей состязания на третьей позиции австралийки Эбби Уилкокс (81,78 очка).