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13:32 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Александра Романовская выиграла золото этапа КМ по фристайлу в американском Дир-Вэлли

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжная акробатка Александра Романовская выиграла золото на этапе Кубка мира по фристайлу в Дир-Вэлли (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

За прыжки уроженка Минска получила от судей оценку 106,74 балла. Это значительно больше, нежели у занявшей второе место американки Меган Ник (83,89 очка) и у завершившей состязания на третьей позиции австралийки Эбби Уилкокс (81,78 очка).

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна белоруска, олимпийская чемпионка Анна Гуськова заняла на состязаниях в Дир-Вэлли 13-ю позицию в итоговом протоколе с 72,45 балла.

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