Белоруска Александра Романовская выиграла золото этапа КМ по фристайлу в американском Дир-Вэлли
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжная акробатка Александра Романовская выиграла золото на этапе Кубка мира по фристайлу в
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжная акробатка Александра Романовская выиграла золото на этапе Кубка мира по фристайлу в
За прыжки уроженка Минска получила от судей оценку 106,74 балла. Это значительно больше, нежели у занявшей второе место американки Меган Ник (83,89 очка) и у завершившей состязания на третьей позиции австралийки Эбби Уилкокс (81,78 очка).
Еще одна белоруска, олимпийская чемпионка Анна Гуськова заняла на состязаниях в