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14:55 (мск), источник: ТАСС

Тысячи жителей Сибири вышли на «Лыжню России», несмотря на аномально теплую погоду

ТАСС, 8 февраля. Аномально теплая погода — около нуля градусов — не помешала тысячам жителей Сибири принять участие во всероссийской гонке «Лыжня России», рассказали в субботу ТАСС организаторы соревнований и власти регионов СФО. В забеге участвовали главы сибирских регионов, а в Красноярске в честь приближающегося 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был создан «Лыжный батальон Победы», участники которого встали на лыжи в форме времен Великой Отечественной войны.

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«Только в Омске на участие в гонке заявились 3,3 тыс. человек, а всего в регионе приняли участие в “Лыжне России” более 8 тыс. человек. Принял участие в гонке и губернатор [Омской области Александр Бурков] с сыном. Погода — да, для непрофессиональных лыжников, может, сложная, но в целом вполне лыжная, надо только правильно мазь подобрать. Главное, что снег есть», — сказал ТАСС министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признался журналистам, что в последние недели тренировался мало, поскольку готовился к заседанию госсовета по науке и образованию. Однако он много бегал на лыжах в начале января, чему способствовала нынешняя необычайно снежная для региона зима. «С удовольствием надо приглашать к нам другие регионы. Они все просят снег. Снег доставить куда-то тяжело, а к нам приезжайте, пожалуйста», — сказал губернатор журналистам после участия в гонке.

Член оргкомитета «Лыжни России» в Новосибирской области Виталий Ведерников отметил, что впервые в регионе был дан отдельный старт для детей 6−8 лет. «Он проходил еще до начала основных соревнований, дистанция — 500 метров. Это был пробный старт, скорее всего, он станет традиционным, каждый год такое будем проводить. Закончили дети успешно, мы их уже наградили, на финише их ждали обязательные сладкие призы», — сказал Ведерников, добавив, что всего в «Лыжне России» в Новосибирске приняли участие более 10 тыс. человек.

Как рассказал ТАСС начальник томского городского управления физической культуры и спорта Андрей Белоусов, в Томске в забеге приняли участие около 2,5 тыс. человек. Из-за теплой погоды — около 0 градусов — на трассе были даже участники без номеров, которые изначально не планировали проходить дистанцию.

В Иркутской области гонка прошла более чем в 30 муниципалитетах, на лыжи встали свыше 13 тыс. участников разных возрастов. Самый массовый старт, 6 тыс. человек, состоялся на заливе Топка под Иркутском, на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета, где «Лыжня России» проходит уже на протяжении многих лет. В забеге на 5 км принял участие врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. «В последний раз на лыжах стоял еще будучи курсантом. Малышня, которая впереди бежала, подстегивала к тому, что ты не должен быть последним. Уже жена сегодня позвонила, она лыжница, говорит, что ждет снега, а снега в Москве нет. Так что скоро приедет», — поделился после финиша впечатлениями глава региона.

Батальон Победы.

Старты «Лыжни России» в Красноярске в этом году впервые проходили в спортивном комплексе «Радуга», который был построен к прошедшей в 2019 году зимней Универсиаде и оснащен по последнему слову техники. К примеру, зрители могли на большом экране наблюдать за забегом на 10 км и увидеть результаты участников. Как рассказал ТАСС представитель Красспорта Дмитрий Костюнин, всего в лыжном празднике приняли участие 2,5−3 тыс. человек.

Изюминкой красноярской «Лыжни России» стал забег «Лыжного батальона Победы», участники которого пришли на старт в форме солдат Великой Отечественной войны. Многие были в белых маскхалатах, некоторые — в гимнастерках и пилотках образца военного времени. Мелькали шапки-ушанки и валенки, наиболее дотошные реконструкторы нашли даже аутентичные деревянные лыжи на креплениях-«вязачках».

Сложнее всего пришлось алтайским лыжникам. Как сообщили ТАСС в комитете по физкультуре и спорту Республики Алтай, трасса, где бежали лыжники в Горно-Алтайске, имеет и равнинные, и горные участки. Взрослые и подготовленные лыжники пробежали 3 километра, всего же в гонке приняли участие 1,5 тыс. человек.

В Кузбассе забеги в рамках «Лыжня России» будут проходить два дня — 8 и 9 февраля, ожидается, что их участниками станут около 11 тыс. человек. В субботу всероссийская массовая лыжная гонка состоялась в Кемерове, в Сосновом бору. Реликтовый лес в черте города площадью более 400 Га является одним из самых живописных мест областного центра и принимает соревнования уже несколько лет подряд.

Как рассказал ТАСС главный судья «Лыжни России» в Кемерове Дмитрий Бушмакин, в субботу на старт лыжни вышли более 1,1 тыс. горожан. «В вип-забеге на лыжах в этом году у нас приняли участие марафонец Яков Толстиков, чемпион мира 2007 года по легкой атлетике, участник Олимпийских игр в Пекине Александр Деревягин. В этом году мы постарались сделать для жителей не просто массовый забег, а устроить праздник с выступлением музыкальных групп, перетягиванием каната, интерактивными играми для детей, эстафетами, люди приходили и без лыж, смотрели, участвовали, приобщались к спорту», — сказал Бушмакин, пояснив, что таким образом организаторы надеются привлечь на лыжных забег следующего года еще больше активных участников.

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