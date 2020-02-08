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14:57 (мск), источник: ТАСС

Мороз и солнце привлекли на «Лыжню России» десятки тысяч жителей в регионах ЦФО

ТАСС, 8 февраля. Несколько десятков тысяч жителей регионов Центра России приняли участие в открытой Всероссийской массовой гонке «Лыжня России» в субботу. Однако в ряде областей забеги из-за оттепели пришлось перенести, рассказали ТАСС организаторы мероприятия.

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Источник: РИА "Новости"

«Еще в четверг у нас были огромные опасения, что “Лыжню России” придется переносить из-за недостаточного количества снега, но мы решили, что погоду не угадаем и нужно проводить этот праздник. Поэтому всю ночь накануне специалисты работали со снежной пушкой, чтобы создать снежный покров. И природа, видимо, увидев такие наши усилия, сказала: “Бог с вами, будет вам снег”. И снег, к нашему счастью, выпал, трасса очень хорошего качества», — рассказал ТАСС начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области Михаил Белоусов.

В Тамбове, где почетными гостями праздника стали двукратный олимпийский чемпион по хоккею Сергей Макаров и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону в эстафете Анна Богалий, «Лыжня России» традиционно проводилась в лесопарке «Дружба». На старт в субботу вышли около семи тысяч человек, что почти на 2 тысячи больше, чем год назад. Не менее многочисленной была группа болельщиков, многие из них вышли на прогулку целыми семьями.

Среди участников были и те, кто на лыжах всю жизнь, и те, кто пока еще с трудом держит палки в руках, возраст — от 3 до 85 лет. Большинство участников «Лыжни России» признаются, что вышли на старт не ради соревнований, а для хорошего настроения. Параллельно с лыжными соревнованиями на стадионе проходит Праздник зимних видов спорта, в рамках которого проводятся гонки на санках, турнир по метанию валенка и футбол на снегу, на сцене гостей развлекают тамбовские силачи, которые гнут шеей металлическую арматуру и одной рукой поднимают 70-килограммовые тяжести.

«Более 10 тыс. человек вышло на старт во Владимире, чтобы принять участие в гонках на 1, 5, 10 километров. В парке “Дружба” сегодня отличная солнечная морозная погода, качественная лыжня, а для энергии спортсменов — чай и полевая кухня с гречневой кашей», — рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Владимира.

В поселке Караваево Костромского района в лыжной гонке приняли участие более 2,5 тыс. человек — спортсмены, любители, студенты, школьники, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. На главный старт Рязанской области в городе Сасово вышли около 500 спортсменов. Люди приезжали сюда со всей области, что во многом было связано с отменой соревнований в поселке Варские близ Рязани из-за недостаточного снежного покрова. Всего соревнования прошли в 21 муниципалитете региона.

Остались без лыжни

Недавняя оттепель также полностью оставила лыжников без главного старта года в Ярославле, где соревнования перенесли на 16 февраля. Рекордное число участников — более 5 тыс. — планировали собрать на «Лыжне России» в Белгородской области, однако гонку, которая в 2020 году станет юбилейной для региона, пришлось отменить из-за плюсовой температуры. Организаторы перенесли состязания, которые пройдут на двух площадках в регионе, на последний день февраля.

Не хватило снега в Тульской, Брянской и Орловской областях, там соревнования тоже перенесли на 29 февраля, в Тверской области «Лыжню России» предварительно планируют провести 22 февраля. Без забега остались в субботу жители Курска, в Ярославле из-за оттепели датой «Лыжни России» стало 16 февраля.

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