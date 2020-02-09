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13:52 (мск), источник: ТАСС

Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

ТАСС, 9 февраля. Россиянин Александр Большунов занял первое место в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Швеции.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен показал результат 33 минуты 10,3 секунды. Вторым стал норвежец Шур Рёте (+0,8), третьим финишировал еще один представитель России Иван Якимушкин (+9,7). Андрей Мельниченко занял четвертое место (+10,5), Евгений Белов — 16-е (+1.00,3), Артем Мальцев — 17-е (+1.04,4), Сергей Устюгов — 19-е (+1.07,4), Денис Спицов — 21-е (+1.11,1).

В общем зачете Кубка мира Большунов продолжает занимать первое место, в его активе 1647 очков. Вторым идет норвежец Йоханнес Клебо, который пропустил этап Кубка мира в Швеции, он набрал 1222 очка. На третью строчку поднялся Рёте (882), опередив Устюгова (876).

Этап Кубка мира завершится в воскресенье женской гонкой с общего старта.

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