Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

Спортсмен показал результат 33 минуты 10,3 секунды. Вторым стал норвежец Шур Рёте (+0,8), третьим финишировал еще один представитель России Иван Якимушкин (+9,7). Андрей Мельниченко занял четвертое место (+10,5), Евгений Белов — 16-е (+1.00,3), Артем Мальцев — 17-е (+1.04,4), Сергей Устюгов — 19-е (+1.07,4), Денис Спицов — 21-е (+1.11,1).

В общем зачете Кубка мира Большунов продолжает занимать первое место, в его активе 1647 очков. Вторым идет норвежец Йоханнес Клебо, который пропустил этап Кубка мира в Швеции, он набрал 1222 очка. На третью строчку поднялся Рёте (882), опередив Устюгова (876).