Норвежка Тереза Йохауг выиграла масс-старт 10 км свободным стилем на этапе КМ в Фалуне

Итоговое время норвежки, которая уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира, 25 мин. 04,1 сек. С отставанием от победительницы 6,5 сек. второе место заняла шведка Эбба Андерссон. Финишировала третьей еще одна норвежка Хайди Венг. Она уступила своей соотечественнице 23,8 сек.

Этап Кубка мира в шведском Фалуне проходил 8—9 февраля . В первый день состоялись спринтерские старты «классикой» у мужчин и женщин. Завершили программу турнира гонки с массовым стартом свободным стилем на 15 км у мужчин и 10 км у женщин. -0-