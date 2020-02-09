«Большунов делает все, что захочет». Норвежцы зауважали русского парня, а год назад смеялись над ним
Лидер сборной России готов выиграть Кубок мира.
Лидер сборной России готов выиграть Кубок мира.
После этапа Кубка мира в Фалуне Йоханнес Клэбо, наверное, уже тысячу раз пожалел, что решился проверить свои силы в игровом автомате. Он пропустил важные гонки, которые позволили оторваться Александру Большунову в общем зачете на 425 очков. А ведь не факт, что норвежец приедет на «Ски Тур» через неделю.
Без Клэбо Большунов может и не выполнил все программу, как задумал, но все равно провел блестящие гонки. Да, в спринте он чуть уступил Полу Голбергу и Эрику Валнесу, зато на следующий день в
«Гонка была сложной, потому что сборная Норвегии сегодня постоянно пускала зайцев. Мне приходилось работать за ними, закрывать просветы и забирать максимум на бонусных отсечках, а потом натянуть последний круг и на финише обогнать Рете», — сказал Большунов в интервью после финиша.
Он взял не только 100 очков за победу, но и максимальные 30 на двух бонусных отсечках по ходу дистанции.
Почему я упомянула про устранение? Мартин Йонсруд Сундбю перед гонкой сам признался, что один из его друзей по команде собирается сразу же уйти в отрыв. У Ханса Кристера Холунна и Симена Хегстада Крюгера ничего не вышло. Так что зря Рете отказался рассказывать о тактике. Россиянин всех перехитрил, еще раз доказав, что на чемпионате мира они зря над ним смеялись. Да и вообще Большунов сейчас круче всех, тактика для него не всегда важна.
Норвежцы теперь разочарованно вздыхают.
«Я должен был использовать свои сильные стороны сегодня — последний поворот и тяжелые участки. У меня прекрасно катили лыжи на входе на стадион, но я был очень уставшим. Гонка далась очень тяжело. Мой сценарий был именно таким, как все было. Я должен был не только первым выйти на финишную прямую, но и быть первым в конце нее. Большунов показал вчера, что он приличный спринтер. Так что проиграть ему не зазорно, но чертовски обидно», — сказал Рете.
Крюгеру вообще пришлось признать собственное тактическое поражение. Хотя после финиша он упорно убеждал себя в том, что Большунова можно победить.
— Я все испортил в последнем повороте. Очень бесит. Считаю, что как команда мы очень хорошо поработали. На сегодня Большунов безумно силен, но мы делаем что можем, и почти что сумели совладать с ним сегодня. Он вовсе не непобедим. Мы не сдаемся. Он великолепный соперник.
Сейчас у норвежской команды все так плохо, что даже тренер Эйрик Мюр Носсум вынужден был признать поражение.
— Шюр Рете сделал все правильно, но Большунов сильнее на такой длинной финишной прямой. Он сильнее в большинстве случаев.
И всю эту трагедию осталось завершить только эксперту телеканала NRK.
«Тактически он стал лучше. В прошлом сезоне русские очень много теряли
Если сейчас команда в таком состоянии, то что же с ними будет дальше. Ведь впереди еще 17 гонок. И вряд ли Большунов станет выступать в них хуже.
Виктория Дмитриева