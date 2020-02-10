В Норвегии рассказали об уничтожении российского лыжного спорта

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Норвежские журналисты обратили внимание на успехи россиянина Александра Большунова, назвав его непричастным к допинговым махинациям национальной команды. В материале отмечается, что достижения спортсмена остаются в тени скандалов сборной России.

Журналисты указали на ошибки главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая доверила тренировать Большунова уличенному в допинговых махинациях тренеру Юрию Бородавко. «Ему нельзя было возвращаться к работе после дисквалификации. Так что ошибка начинается с самих россиян. Российские лыжные гонки уничтожают сами себя», — посчитали они.

23-летний Большунов — трехкратный серебряный призер Игр в Пхенчхане. В этом сезоне он является лидером общего зачета Кубка мира, имея отрыв от ближайшего преследователя — норвежца Йоханнеса Клебо — в 395 очков.