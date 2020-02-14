Вяльбе отреагировала на слова норвежцев об уничтожении лыжного спорта в России

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Вяльбе заявила, что настраивает спортсменов сборной России не обращать внимание на негативную информацию. По ее словам, лидер российской команды Александр Большунов не читает эти сообщения. В интервью «КП» глава ФЛГР назвала публикации СМИ психологической атакой на лыжников.

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10 февраля норвежское издание Dagbladet выпустило материал о проблемах в российском лыжном спорте. Журналисты обратили внимание на успехи Большунова, отметив, что его достижения остаются в тени скандалов сборной России. Они указали на ошибки Вяльбе, которая доверила тренировать Большунова уличенному в допинговых махинациях тренеру Юрию Бородавко.

23-летний Большунов — трехкратный серебряный призер Игр в Пхёнчхане. В этом сезоне он является лидером общего зачета Кубка мира, имея отрыв от ближайшего преследователя — норвежца Йоханнеса Клебо — в 425 очков.