Фристайлистка Демидова выиграла зачет КМ в хаф-пайпе

Источник: Спорт РИА Новости

Демидова в пятницу на последнем этапе Кубка мира в данной дисциплине в Калгари стала третьей с результатом 87,20 балла. Победу одержала китаянка Гу Эйлээнь — 94,00. Второй стала канадка Рэйчел Каркер (89,20).

На счету россиянки в общем зачете Кубка мира в хаф-пайпе стало 300 очков, она завоевала Малый хрустальный глобус в этой дисциплине. Второе место заняла Каркер (280), третье — китаянка Чжан Кэсинь (240). Еще одна россиянка Ярославна Мунтян стала 24-й (35), Дарья Таталина — 31-й (10).