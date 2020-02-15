Фристайлистка Демидова выиграла зачет КМ в хаф-пайпе
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Фристайлистка Валерия Демидова стала первой россиянкой, выигравшей зачет Кубка мира в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Фристайлистка Валерия Демидова стала первой россиянкой, выигравшей зачет Кубка мира в
Демидова в пятницу на последнем этапе Кубка мира в данной дисциплине в Калгари стала третьей с результатом 87,20 балла. Победу одержала китаянка Гу Эйлээнь — 94,00. Второй стала канадка Рэйчел Каркер (89,20).
На счету россиянки в общем зачете Кубка мира в
У мужчин в общем зачете Кубка мира в