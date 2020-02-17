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11:35 (мск), источник: Sports.Ru

Кубок мира в хаф-пайпе — впервые у России! Валерия Демидова бросила фигурку, 9 лет играла на скрипке, а теперь — звезда фристайла

В российском спорте произошло историческое событие: 19-летняя фристайлистка Валерия Демидова выиграла Кубок мира в хаф-пайпе.

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19
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Лыжный хаф-пайп — акробатическая разновидность фристайла, которая проходит внутри специального сооружения вогнутой формы, по сути — в половине огромной снежной трубы. У спортсменов несколько попыток, которые судьи оценивают по двум критериям: сложность трюков и чистота их выполнения, как прыжки в фигурном катании.

Кубок мира по хаф-пайпу появился сравнительно недавно — с сезона-2003/04, а на Олимпийских играх дисциплина дебютировала в Сочи-2014. У России уже были кубковые успехи в экстремальных лыжных дисциплинах — акробатике, могуле, даже архивном лыжном балете (да-да, такая дисциплина тоже была), но до хаф-пайпа российские фристайлисты еще не добирались.

Все достижения России здесь завязаны на Валерии Демидовой. В декабре 2017-го она впервые поднялась на подиум Кубка мира (бронза на этапе в Китае), а на Играх-2018 в Пхенчхане том же сезоне вышла в финал, где заняла шестое место.

Сезон-2019/20 Лера начало ударно: бронза на первом этапе в Новой Зеландии, первая в истории российского хаф-пайпа победа на счастливой трассе в Китае — ни на одном из пяти этапов Демидова не опускалась ниже 5-го места.

***

• Экстремальный спорт — специфическая тусовка с непривычно уютной и расслабленно для профессионального спорта атмосферой.

Демидова — тоже частичка фристайл-семьи. Она не только усердно тренируется, но и ведет интересный инстаграм, где поет и танцует на камеру, выкладывает фэйлы с соревнований. А еще она читает книги на английском, ведет блог на «Пикабу» и обожает хоккей, фигурное катание и сноуборд.

В блоге Лера подробно рассказывает о себе, рассказывает о методах восстановления после тяжелых травм и шутит над собственными достижениями.

• Демидова оказалась во фристайле не сразу: сначала она всерьез занималась фигурным катанием, 9 лет играла на скрипке. Только когда бросила его — чтобы не сидеть дома — в 12 лет попробовала фристайл. До этого Валерия стояла только на беговых лыжах, но быстро нашла подход и к горным.

Она охотно рассказывает про тренировки в Челябинске и Финляндии, сборы в Швейцарии, Австрии и Франции. Если вы думаете, что трюки в хаф-пайпе даются легко, то Валерия разубедит вас — кроме постоянной работы над ОФП, она занимается на батуте, прыгает с трамплина в подушку и воду.

Какое-то время Демидова успешно совмещала хаф-пайп со слоупстайлом (трюки на трамплинах, пирамидах и перилах) — выигрывала российские соревнования и турниры под эгидой FIS. Но в 2015-м после серьезной травмы ноги спортсменка выбрала хаф-пайп и это сразу дало результат: два серебра и бронза юниорских чемпионатов мира.

Сейчас москвичка — лидер не только российской команды, но и мирового фристайла. Ее зовут на главный экстремальный турнир X-Games, с ней дружат зарубежные спортсмены. А победа в Кубке мира прибавит не только подписчиков в инстаграме и на «Пикабу», но и придаст уверенности накануне ЧМ-2021 и Олимпиады в Пекине.

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