Кубок мира в хаф-пайпе — впервые у России! Валерия Демидова бросила фигурку, 9 лет играла на скрипке, а теперь — звезда фристайла
В российском спорте произошло историческое событие: 19-летняя фристайлистка Валерия Демидова выиграла Кубок мира в
В российском спорте произошло историческое событие: 19-летняя фристайлистка Валерия Демидова выиграла Кубок мира в
Лыжный
Кубок мира по
Все достижения России здесь завязаны на Валерии Демидовой. В декабре 2017-го она впервые поднялась на подиум Кубка мира (бронза на этапе в Китае), а на Играх-2018 в Пхенчхане том же сезоне вышла в финал, где заняла шестое место.
Сезон-2019/20 Лера начало ударно: бронза на первом этапе в Новой Зеландии, первая в истории российского
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• Экстремальный спорт — специфическая тусовка с непривычно уютной и расслабленно для профессионального спорта атмосферой.
Демидова — тоже частичка
В блоге Лера подробно рассказывает о себе, рассказывает о методах восстановления после тяжелых травм и шутит над собственными достижениями.
• Демидова оказалась во фристайле не сразу: сначала она всерьез занималась фигурным катанием, 9 лет играла на скрипке. Только когда бросила его — чтобы не сидеть дома — в 12 лет попробовала фристайл. До этого Валерия стояла только на беговых лыжах, но быстро нашла подход и к горным.
Она охотно рассказывает про тренировки в Челябинске и Финляндии, сборы в Швейцарии, Австрии и Франции. Если вы думаете, что трюки в
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Сейчас москвичка — лидер не только российской команды, но и мирового фристайла. Ее зовут на главный экстремальный турнир