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20:48 (мск), источник: ТАСС

Фристайлист Кротов победил на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россиянин Павел Кротов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по лыжной акробатике. Соревнования прошли в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

27-летний россиянин показал результат 137,50 балла. Второе место занял швейцарец Ноэ Рот (129,36), бронза досталась белорусу Павлу Дику (112,18).

Для Кротова эта победа стала второй на этапах Кубка мира, также на его счету одна серебряная награда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в субботу в женских соревнованиях россиянка Софья Алексеева заняла третье место.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Белоруссии 22 февраля.

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