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15 февраля, источник: БЕЛТА

Анна Гуськова выиграла золото на этапе КМ по фристайлу в Москве

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова выиграла золото этапа Кубка мира по лыжной акробатике в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 получила от судей итоговую оценку 95,46 баллов. Следом за ней в тройке сильнейших обосновались австралийка Лаура Пил (91,42) и россиянка Софья Алексеева — 76,56.

В состязаниях мужчин бронзу выиграл белорусский лыжный акробат Павел Дик. Его итоговая оценка 112,18 баллов. Впереди оказались лишь представитель России Павел Кротов (137,50) и Ной Рот из Швейцарии (129,36).

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