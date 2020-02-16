Большунов стал вторым в гонке преследования «классикой» на «Скитуре»

Победу в соревнованиях в шведском Эстерсунде одержал норвежец Пол Голберг с результатом 34 минуты 50,8 секунды. Большунов уступил норвежцу 0,3 секунды. Замкнул тройку лучших еще один представитель Норвегии Мартин Левстрем Ниенге (+2,1 секунды).
Другие российские лыжники показали следующие результаты: 12. Иван Якимушкин (+58,3), 14. Андрей Мельниченко (+1.02,0), 15. Денис Спицов (+1.05,7), 16. Андрей Ларьков (+1.06,9), 17. Евгений Белов (+1.07,3), 20. Сергей Устюгов (+1.40,5), 30. Артем Мальцев (+2.45,4), 59. Глеб Ретивых (+4.49,6).
«Скитур» проходит 15—23 февраля в рамках этапов Кубка мира в Эстерсунде, Эре (оба — Швеция), Мерокере и Тронхейме (Норвегия).