Клебо готов вернуться на «Скитур» после медосмотра

В воскресенье шведская газета Aftonbladet сообщила, что FIS пошла навстречу Клебо и разрешила ему отправиться к врачу на осмотр сломанного пальца на автомобиле, хотя правила турнира гласят, что спортсмены должны передвигаться на поезде. За нарушение данного правила лыжник может быть подвергнут санкциям вплоть до снятия с соревнований.
«Я не хочу фокусироваться на сломанном пальце, теперь я буду сконцентрирован на гонках, которые остались в «Скитуре», — сказал Клебо.
«Скитур» проходит 15—23 февраля в рамках этапов Кубка мира в Эстерсунде, Эре (Швеция), Мерокере и Тронхейме (Норвегия). Лидером общего зачета Кубка мира является россиянин Александр Большунов, в активе которого 1730 очков. Клебо (1228) идет вторым, замыкает тройку норвежец Шур Рёте (972).