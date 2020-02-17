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15:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клебо готов вернуться на «Скитур» после медосмотра

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лыжник Йоханнес Клебо готов вернуться к соревнованиям на многодневке «Скитур» после того, как Международная федерация лыжного спорта (FIS) в виде исключения позволила норвежцу посетить врача для медицинского осмотра, сообщает nettavisen.no.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье шведская газета Aftonbladet сообщила, что FIS пошла навстречу Клебо и разрешила ему отправиться к врачу на осмотр сломанного пальца на автомобиле, хотя правила турнира гласят, что спортсмены должны передвигаться на поезде. За нарушение данного правила лыжник может быть подвергнут санкциям вплоть до снятия с соревнований.

«Я не хочу фокусироваться на сломанном пальце, теперь я буду сконцентрирован на гонках, которые остались в «Скитуре», — сказал Клебо.

«Скитур» проходит 15—23 февраля в рамках этапов Кубка мира в Эстерсунде, Эре (Швеция), Мерокере и Тронхейме (Норвегия). Лидером общего зачета Кубка мира является россиянин Александр Большунов, в активе которого 1730 очков. Клебо (1228) идет вторым, замыкает тройку норвежец Шур Рёте (972).

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