Клебо готов вернуться на «Скитур» после медосмотра

Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье шведская газета Aftonbladet сообщила, что FIS пошла навстречу Клебо и разрешила ему отправиться к врачу на осмотр сломанного пальца на автомобиле, хотя правила турнира гласят, что спортсмены должны передвигаться на поезде. За нарушение данного правила лыжник может быть подвергнут санкциям вплоть до снятия с соревнований.

«Я не хочу фокусироваться на сломанном пальце, теперь я буду сконцентрирован на гонках, которые остались в «Скитуре», — сказал Клебо.