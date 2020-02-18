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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Большунов не смог выйти в финал горного спринта. Его сбил норвежец Крюгер

Россиянин Александр Большунов не пробился в финал мужского спринта коньковым стилем в гору на третьем этапе многодневки «Ски Тур». Соревнования проходят в Оре (Швеция).

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Источник: РИА "Новости"

Большунов пострадал из-за контакта с норвежцем Сименом Хегстадом Крюгером. Представитель Норвегии неожиданно начал смещаться в сторону россиянина, и оба упали. Александр потерял много времени и в итоге не смог пробиться в финальную гонку, несмотря на мощный рывок в концовке. Крюгер спокойно дошёл до финиша последним.

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В финал вышли: Пол Голдберг (Норвегия), Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия), Рено Же (Франция), Федерико Пеллегрино (Италия), Лука Шанава (Франция), Эрик Вальнес (Норвегия).

Напомним, Большунов является лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам.

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