Большунов не смог выйти в финал горного спринта. Его сбил норвежец Крюгер
Россиянин Александр Большунов не пробился в финал мужского спринта коньковым стилем в гору на третьем этапе многодневки «Ски Тур». Соревнования проходят в Оре (Швеция).
Россиянин Александр Большунов не пробился в финал мужского спринта коньковым стилем в гору на третьем этапе многодневки «Ски Тур». Соревнования проходят в Оре (Швеция).
Большунов пострадал
В финал вышли: Пол Голдберг (Норвегия), Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия), Рено Же (Франция), Федерико Пеллегрино (Италия), Лука Шанава (Франция), Эрик Вальнес (Норвегия).
Напомним, Большунов является лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам.