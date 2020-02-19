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15:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на критику россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в «нечестной игре». Слова специалиста приводит TV2.

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«Они шли бок о бок, и Симен решил прорваться. Он имел на это полное право. Большунов и Крюгер шли очень близко друг к другу. Один из них упал, такое случается. Мы видим, как спринтеры очень часто оказываются в подобных ситуациях, но остаются на ногах», — заявил Носсум. При этом тренер выразил сожаление, что Большунов упал.

18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал. Победителем гонки стал другой норвежец Йоханнес Клэбо.

В данный момент Большунов возглавляет общий зачет Кубка мира с 1760 очками. Клебо отстает от него на 482 очка.

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