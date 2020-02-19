Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова

«Они шли бок о бок, и Симен решил прорваться. Он имел на это полное право. Большунов и Крюгер шли очень близко друг к другу. Один из них упал, такое случается. Мы видим, как спринтеры очень часто оказываются в подобных ситуациях, но остаются на ногах», — заявил Носсум. При этом тренер выразил сожаление, что Большунов упал.