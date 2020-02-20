Йохауг выиграла четвёртую гонку подряд в «Ски Туре»

Второй и третьей финишировали её соотечественницы Ингвильд Флугстад Эстберг и Хейди Венг соответственно.

Йохауг в нынешнем розыгрыше «Ски Тура» выиграла четвёртую гонку подряд и уверенно лидирует как в зачёте многодневки, так и в общем зачёте Кубка мира.