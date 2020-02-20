Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» в Мерокере
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем
Вторым финишировал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Третьим стал его соотечественник Эмиль Иверсен.
Лыжные гонки. «Ски Тур». Четвёртый этап. Мерокер, Норвегия
Мужчины.
1. Александр Большунов (Россия) — 1:19.34.9.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +51,7.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +51,8.
4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — +52,4.
5. Финн Хоген Крог (Норвегия) — +52,8…
10. Андрей Мельниченко (Россия) — +57,6…
13. Евгений Белов (Россия) — +1.33,8…
15. Иван Якимушкин (Россия) — +1.44,4…
17. Денис Спицов (Россия) — +1.47,6…
27. Артём Мальцев (Россия) — +3.23,8…
36. Андрей Ларьков (Россия) — +3.45,7.
В ходе гонки Большунов сломал палку, и соотечественник Денис Спицов отдал ему свою.