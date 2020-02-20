Вяльбе считает неспортивной борьбой инцидент между Крюгером и Большуновым на «Ски Туре»

Во вторник Большунов не смог выйти в финал спринта на «Ски Туре», в полуфинале норвежец Симен Крюгер при обгоне наехал на лыжу россиянина, после чего упал перед Большуновым. Из-за этого россиянин споткнулся и занял четвертое место в забеге. Победителем спринта стал другой норвежский лыжник Йоханнес Клебо. В четверг Большунов одержал победу в масс-старте и возглавил общий зачет «Ски Тура».

«Саша и не расклеивался [после инцидента с Крюгером], это неприятно всегда, явно видно, что это неспортивная борьба, но сегодня вот Крюгер “отдохнул”, — сказала Вяльбе. — Не знаю, как в команде [оценивают ситуацию], потому что лишний раз стараемся об этом не говорить и ребят не дергать, но лично мое мнение — надо проигрывать достойно, нельзя так. Они уже не знают, что и придумать, это некрасиво, спорт — это не только первые места, но и красивая борьба, когда все интересно. Я, например, абсолютно была уверена, что Клебо ничего не помешало бы выиграть этот спринт, он спринтер чистой воды, а зачем изображать какие-то там вещи, я не понимаю».