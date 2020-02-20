Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
Сибирь
31
Футбол. Еврокубки
20:55
Спортинг
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
20:55
Хетафе
Аякс
Футбол. Еврокубки
20:55
Копенгаген
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
ЧФР
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
Брюгге
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:55
Лудогорец
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
АПОЭЛ
Базель
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Мальме
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Брага
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо Р
Б
12
Хоккей. НХЛ
21.02
Торонто Мэйпл Ливз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
21.02
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
21.02
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21.02
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
21.02
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
21.02
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
21.02
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
21.02
Лос-Анджелес Кингз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
Б
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Флорида Пантерз
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Айлендерс
31
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
13Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
18:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Большунов нокаутировал норвежцев, едва не оставшись без палки

Лидер сборной России выиграл 34-километровый масс-старт, воспользовавшись палкой Дениса Спицова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Кубок мира. «Ски тур»
Мужчины. Масс-старт, 34 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 1:19.34,9
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 51,7
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 51,8
4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 52,4
5. Финн Крог (Норвегия) — 52,8
10. Андрей Мельниченко (Россия) — 57,6…
12. Поль Гольберг (Норвегия) — 1.18,0
13. Евгений Белов (Россия) — 1.33,8
15. Иван Якимушкин (Россия) — 1.44,4
17. Денис Спицов (Россия) — 1.47,6
27. Артем Мальцев (Россия) — 3.23,8
36. Андрей Ларьков (Россия) — 3.45,7
60. Глеб Ретивых (Россия) — 6.17,3.

Женщины. Масс-старт, 34 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:26.32,8
2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 4,0
3. Хейди Венг (Норвегия) — 1.21,6
22. Анна Нечаевская (Россия) — 6.06,0
23. Алиса Жамбалова (Россия) — 6.06,2
40. Алия Иксанова (Россия) — 7.56,0
43. Яна Кирпиченко (Россия) — 9.19,0
44. Диана Головань (Россия) — 10.05,8.

Читайте также
Вяльбе считает неспортивной борьбой инцидент между Крюгером и Большуновым на «Ски Туре»

Перед гонкой дирекция FIS все-таки решилась изменить профиль трассы марафона, а заодно и спринта в Норвегии. 38-километровые гонки были сокращены на четыре километра, а старт перенесен из Сторлиена в финишную точку, Мерокер. Таким образом, пересечения шведско-норвежской границы по трассе не состоялось. Спринта в Драммене не будет — там нет снега. Гонка состоится в соседнем Коннеруде и будет не классической, а коньковой.

Все эти изменения, вроде бы легко объяснимые глобальным потеплением, не могли не натолкнуть на одну мысль — они все играют против Александра Большунова. И пройдя по форумам и спортивным сайтам, можно было уловить настроение — FIS вместе с норвежцами пытается спасти интригу в Кубке мира и не дать россиянину взять два тура подряд. Борцовский прием Крюгера против Александра в горном спринте только добавил аргументов в пользу этой теории и масла в огонь.

Читайте также
Йохауг выиграла четвёртую гонку подряд в «Ски Туре»

Йохауг никогда не была так близка к провалу

Но даже с учетом изменений гонка вокруг Мерокера должна была стать для женщин самой длинной на Кубке мира за многие годы. И в ней непобедимая Йохауг едва не потерпела поражение. Хотя два дня назад ей даже покорился спринт, пусть и горный.

Марафон тоже был специфическим, и это едва не уничтожило Йохауг на финише. Хождение по горам и лесам Скандинавии больше напоминало ралли-рейд «Дакар». Отсечек было всего четыре, ориентироваться в отрывах можно было только по барахлившему GPS, тренеров вдоль трассы было мало. Йохауг привычно оторвалась на 50 секунд на 20 километрах, казалось, что отставшие Эстберг и Венг снова мимо золота.

Но Эстберг на последних километрах сбросила Хейди, и врубила шестую скорость. Терезе об этом, конечно, никто не сказал, и та испытала шок, когда увидела, что еле различимая точка превратилась в напарницу по сборной в 5 секундах за спиной. Но Тереза-машина дотерпела до финиша и удержала задел.

Венг дошла на третьем месте, наши Нечаевская и Жамбалова вместе финишировали на 21−22-х местах.

Читайте также
Олимпийский чемпион Крюков дал совет Большунову по борьбе с норвежцами

«Коробочка» от норвежцев

В мужском полумарафоне первым беглецом оказался Пеллегрино, но это объяснялось просто — итальянский спринтер борется на туре за бонусную номинацию, и взяв 15 очков на первой отметке, пропал в пелетоне. В голову попеременно становились французы, затем Мельниченко и даже Клебо, но основная группа 50 минут шла вместе в темпе «Лыжни России».

Важной стала отметка в 20 километров, на которой разыгрывались секунды в общем зачете тура. И Большунов на ней оказался восьмым, попав в настоящий капкан. Засадный полк норвежцев в количестве восьми человек в буквальном смысле встал «свиньей» и закрыл всю трассу. Как Александр ни пытался подраться сквозь частокол из лыж — русского лыжника не пустили. А затем Суннбю, Нюэнгет и другие парни в красном из второго эшелона дали лидерам тура Голбергу и Рете уйти и взять нужные секунды.

Большунов сразу после локального поражения активизировался, пустился в погоню и догнал дуэт, но Голберга наверху уже сменил Крюгер — тот самый таран викингов в битве при Оре. Втроем они оформили первый в гонке (и последний) реальный побег. После бонусной отметки Голберг вел у Большунова 30 секунд в туре, Рете шел в одних секундах.

Читайте также
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова

Рывок-эталон Большунова

А затем на первом же подъеме россиянин разорвал темп — а заодно и норвежцев. Ни Рете, ни Крюгер выдержать скорость Александра не смогли. Большунов спокойно уходил вперед, а графика в углу экрана показывала растущее отставание Голберга и Рете, а общем зачете тура. 20 секунд, 30, 35, минута… Это уже другой Большунов по сравнению с прошлогодним. Теперь он еще сильнее физически и проницательнее. Гонка в Мерокере была тактическим эталоном.

Финишировал Сан Саныч в полном одиночестве. А после этого около двух минут ждал в финишном створе Дениса Спицова. Камера поймала разговор возле финишной линии:

Денис: — Я (устал) бежать с одной палкой!

Тренер: — Да я пытался тебя догнать, но ты же бежал быстрее!

Александр улыбался и благодарил Дениса.

Оказывается, в середине гонки Большунов в контактной борьбе сломал палку. Спицов отдал лидеру сборной свою. Такую взаимовыручку почаще бы в российской команде — и в Пекине и на ЧМ-2021 у России однозначно будет золото, и не одно.

Тем временем норвежцы снова собрались вместе и готовились разыграть на финише серебро. Надо отдать должное Клебо — он удержался в общей группе до конца. В итоге четверо норвежцев устроили финишный спурт в дыму — местные активировали вдоль трассы файеры. Клебо выиграл десятую у Иверсена, Нюэнгет — четвертый, Крог — пятый. Рете — седьмой за Колоньей, Голберг — двенадцатый в 78 секундах.

Идеальная гонка от Большунова и солидный задел перед спринтом. А главное — Большунов уже не тот, чью тактику называл «тупой» Холунн совсем недавно. Кажется, для норвежцев это все еще новая реальность.

Общий зачет «Ски тура»

1. Большунов (Россия) — 2:26.16.
2. Гольберг — отставание 1.05.
3. Рете — 1.06.
4. Нюэнгет — 1.28.
5. Холунн — 1.45.
6. Крог — 1.53.
7. Крюгер (все — Норвегия) — 2.04.
8. Колонья (Швейцария) — 2.34.
9. Мельниченко (Россия) — 2.34.
10. Клебо (Норвегия) — 2.42…

Дмитрий Кузнецов

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
Читайте также
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Норвегия выиграла сингл-микст на ЧМ по биатлону, россияне — 7-е
Слепцова заявила, что никогда не использовала допинг
Взятка в виде виллы: президента ПСЖ обвинили в коррупции
Драчев назвал вероятный состав мужской сборной на эстафету на ЧМ
Назван лучший нокаут 2019 года в боксе (видео)
«Интервью про меня». Загитова отказалась говорить о Косторной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь