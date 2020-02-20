Большунов нокаутировал норвежцев, едва не оставшись без палки

Источник: РИА "Новости"

Кубок мира. «Ски тур»

Мужчины. Масс-старт, 34 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 1:19.34,9

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 51,7

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 51,8

4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 52,4

5. Финн Крог (Норвегия) — 52,8

10. Андрей Мельниченко (Россия) — 57,6…

12. Поль Гольберг (Норвегия) — 1.18,0

13. Евгений Белов (Россия) — 1.33,8

15. Иван Якимушкин (Россия) — 1.44,4

17. Денис Спицов (Россия) — 1.47,6

27. Артем Мальцев (Россия) — 3.23,8

36. Андрей Ларьков (Россия) — 3.45,7

60. Глеб Ретивых (Россия) — 6.17,3.

Женщины. Масс-старт, 34 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:26.32,8

2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 4,0

3. Хейди Венг (Норвегия) — 1.21,6

22. Анна Нечаевская (Россия) — 6.06,0

23. Алиса Жамбалова (Россия) — 6.06,2

40. Алия Иксанова (Россия) — 7.56,0

43. Яна Кирпиченко (Россия) — 9.19,0

44. Диана Головань (Россия) — 10.05,8.

Перед гонкой дирекция FIS все-таки решилась изменить профиль трассы марафона, а заодно и спринта в Норвегии. 38-километровые гонки были сокращены на четыре километра, а старт перенесен из Сторлиена в финишную точку, Мерокер. Таким образом, пересечения шведско-норвежской границы по трассе не состоялось. Спринта в Драммене не будет — там нет снега. Гонка состоится в соседнем Коннеруде и будет не классической, а коньковой.

Все эти изменения, вроде бы легко объяснимые глобальным потеплением, не могли не натолкнуть на одну мысль — они все играют против Александра Большунова. И пройдя по форумам и спортивным сайтам, можно было уловить настроение — FIS вместе с норвежцами пытается спасти интригу в Кубке мира и не дать россиянину взять два тура подряд. Борцовский прием Крюгера против Александра в горном спринте только добавил аргументов в пользу этой теории и масла в огонь.

Йохауг никогда не была так близка к провалу

Но даже с учетом изменений гонка вокруг Мерокера должна была стать для женщин самой длинной на Кубке мира за многие годы. И в ней непобедимая Йохауг едва не потерпела поражение. Хотя два дня назад ей даже покорился спринт, пусть и горный.

Марафон тоже был специфическим, и это едва не уничтожило Йохауг на финише. Хождение по горам и лесам Скандинавии больше напоминало ралли-рейд «Дакар». Отсечек было всего четыре, ориентироваться в отрывах можно было только по барахлившему GPS, тренеров вдоль трассы было мало. Йохауг привычно оторвалась на 50 секунд на 20 километрах, казалось, что отставшие Эстберг и Венг снова мимо золота.

Но Эстберг на последних километрах сбросила Хейди, и врубила шестую скорость. Терезе об этом, конечно, никто не сказал, и та испытала шок, когда увидела, что еле различимая точка превратилась в напарницу по сборной в 5 секундах за спиной. Но Тереза-машина дотерпела до финиша и удержала задел.

Венг дошла на третьем месте, наши Нечаевская и Жамбалова вместе финишировали на 21−22-х местах.

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«Коробочка» от норвежцев

В мужском полумарафоне первым беглецом оказался Пеллегрино, но это объяснялось просто — итальянский спринтер борется на туре за бонусную номинацию, и взяв 15 очков на первой отметке, пропал в пелетоне. В голову попеременно становились французы, затем Мельниченко и даже Клебо, но основная группа 50 минут шла вместе в темпе «Лыжни России».

Важной стала отметка в 20 километров, на которой разыгрывались секунды в общем зачете тура. И Большунов на ней оказался восьмым, попав в настоящий капкан. Засадный полк норвежцев в количестве восьми человек в буквальном смысле встал «свиньей» и закрыл всю трассу. Как Александр ни пытался подраться сквозь частокол из лыж — русского лыжника не пустили. А затем Суннбю, Нюэнгет и другие парни в красном из второго эшелона дали лидерам тура Голбергу и Рете уйти и взять нужные секунды.

Большунов сразу после локального поражения активизировался, пустился в погоню и догнал дуэт, но Голберга наверху уже сменил Крюгер — тот самый таран викингов в битве при Оре. Втроем они оформили первый в гонке (и последний) реальный побег. После бонусной отметки Голберг вел у Большунова 30 секунд в туре, Рете шел в одних секундах.

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Рывок-эталон Большунова

А затем на первом же подъеме россиянин разорвал темп — а заодно и норвежцев. Ни Рете, ни Крюгер выдержать скорость Александра не смогли. Большунов спокойно уходил вперед, а графика в углу экрана показывала растущее отставание Голберга и Рете, а общем зачете тура. 20 секунд, 30, 35, минута… Это уже другой Большунов по сравнению с прошлогодним. Теперь он еще сильнее физически и проницательнее. Гонка в Мерокере была тактическим эталоном.

Финишировал Сан Саныч в полном одиночестве. А после этого около двух минут ждал в финишном створе Дениса Спицова. Камера поймала разговор возле финишной линии:

Денис: — Я (устал) бежать с одной палкой!

Тренер: — Да я пытался тебя догнать, но ты же бежал быстрее!

Александр улыбался и благодарил Дениса.

Оказывается, в середине гонки Большунов в контактной борьбе сломал палку. Спицов отдал лидеру сборной свою. Такую взаимовыручку почаще бы в российской команде — и в Пекине и на ЧМ-2021 у России однозначно будет золото, и не одно.

Тем временем норвежцы снова собрались вместе и готовились разыграть на финише серебро. Надо отдать должное Клебо — он удержался в общей группе до конца. В итоге четверо норвежцев устроили финишный спурт в дыму — местные активировали вдоль трассы файеры. Клебо выиграл десятую у Иверсена, Нюэнгет — четвертый, Крог — пятый. Рете — седьмой за Колоньей, Голберг — двенадцатый в 78 секундах.

Идеальная гонка от Большунова и солидный задел перед спринтом. А главное — Большунов уже не тот, чью тактику называл «тупой» Холунн совсем недавно. Кажется, для норвежцев это все еще новая реальность.

Общий зачет «Ски тура»

1. Большунов (Россия) — 2:26.16.

2. Гольберг — отставание 1.05.

3. Рете — 1.06.

4. Нюэнгет — 1.28.

5. Холунн — 1.45.

6. Крог — 1.53.

7. Крюгер (все — Норвегия) — 2.04.

8. Колонья (Швейцария) — 2.34.

9. Мельниченко (Россия) — 2.34.

10. Клебо (Норвегия) — 2.42…

Дмитрий Кузнецов