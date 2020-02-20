Большунов нокаутировал норвежцев, едва не оставшись без палки
Лидер сборной России выиграл 34-километровый
Лидер сборной России выиграл 34-километровый
Кубок мира. «Ски тур»
Мужчины.
1. Александр Большунов (Россия) — 1:19.34,9
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 51,7
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 51,8
4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 52,4
5. Финн Крог (Норвегия) — 52,8
10. Андрей Мельниченко (Россия) — 57,6…
12. Поль Гольберг (Норвегия) — 1.18,0
13. Евгений Белов (Россия) — 1.33,8
15. Иван Якимушкин (Россия) — 1.44,4
17. Денис Спицов (Россия) — 1.47,6
27. Артем Мальцев (Россия) — 3.23,8
36. Андрей Ларьков (Россия) — 3.45,7
60. Глеб Ретивых (Россия) — 6.17,3.
Женщины.
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:26.32,8
2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 4,0
3. Хейди Венг (Норвегия) — 1.21,6
22. Анна Нечаевская (Россия) — 6.06,0
23. Алиса Жамбалова (Россия) — 6.06,2
40. Алия Иксанова (Россия) — 7.56,0
43. Яна Кирпиченко (Россия) — 9.19,0
44. Диана Головань (Россия) — 10.05,8.
Перед гонкой дирекция FIS
Все эти изменения, вроде бы легко объяснимые глобальным потеплением, не могли не натолкнуть на одну мысль — они все играют против Александра Большунова. И пройдя по форумам и спортивным сайтам, можно было уловить настроение — FIS вместе с норвежцами пытается спасти интригу в Кубке мира и не дать россиянину взять два тура подряд. Борцовский прием Крюгера против Александра в горном спринте только добавил аргументов в пользу этой теории и масла в огонь.
Но даже с учетом изменений гонка вокруг Мерокера должна была стать для женщин самой длинной на Кубке мира за многие годы. И в ней непобедимая Йохауг едва не потерпела поражение. Хотя два дня назад ей даже покорился спринт, пусть и горный.
Марафон тоже был специфическим, и это едва не уничтожило Йохауг на финише. Хождение по горам и лесам Скандинавии больше напоминало
Венг дошла на третьем месте, наши Нечаевская и Жамбалова вместе финишировали на 21−22-х местах.
В мужском полумарафоне первым беглецом оказался Пеллегрино, но это объяснялось просто — итальянский спринтер борется на туре за бонусную номинацию, и взяв 15 очков на первой отметке, пропал в пелетоне. В голову попеременно становились французы, затем Мельниченко и даже Клебо, но основная группа 50 минут шла вместе в темпе «Лыжни России».
Важной стала отметка в 20 километров, на которой разыгрывались секунды в общем зачете тура. И Большунов на ней оказался восьмым, попав в настоящий капкан. Засадный полк норвежцев в количестве восьми человек в буквальном смысле встал «свиньей» и закрыл всю трассу. Как Александр ни пытался подраться сквозь частокол из лыж — русского лыжника не пустили. А затем Суннбю, Нюэнгет и другие парни в красном из второго эшелона дали лидерам тура Голбергу и Рете уйти и взять нужные секунды.
Большунов сразу после локального поражения активизировался, пустился в погоню и догнал дуэт, но Голберга наверху уже сменил Крюгер — тот самый таран викингов в битве при Оре. Втроем они оформили первый в гонке (и последний) реальный побег. После бонусной отметки Голберг вел у Большунова 30 секунд в туре, Рете шел в одних секундах.
А затем на первом же подъеме россиянин разорвал темп — а заодно и норвежцев. Ни Рете, ни Крюгер выдержать скорость Александра не смогли. Большунов спокойно уходил вперед, а графика в углу экрана показывала растущее отставание Голберга и Рете, а общем зачете тура. 20 секунд, 30, 35, минута… Это уже другой Большунов по сравнению с прошлогодним. Теперь он еще сильнее физически и проницательнее. Гонка в Мерокере была тактическим эталоном.
Финишировал Сан Саныч в полном одиночестве. А после этого около двух минут ждал в финишном створе Дениса Спицова. Камера поймала разговор возле финишной линии:
Денис: — Я (устал) бежать с одной палкой!
Тренер: — Да я пытался тебя догнать, но ты же бежал быстрее!
Александр улыбался и благодарил Дениса.
Тем временем норвежцы снова собрались вместе и готовились разыграть на финише серебро. Надо отдать должное Клебо — он удержался в общей группе до конца. В итоге четверо норвежцев устроили финишный спурт в дыму — местные активировали вдоль трассы файеры. Клебо выиграл десятую у Иверсена, Нюэнгет — четвертый, Крог — пятый. Рете — седьмой за Колоньей, Голберг — двенадцатый в 78 секундах.
Идеальная гонка от Большунова и солидный задел перед спринтом. А главное — Большунов уже не тот, чью тактику называл «тупой» Холунн совсем недавно. Кажется, для норвежцев это все еще новая реальность.
Общий зачет «Ски тура»
1. Большунов (Россия) — 2:26.16.
2. Гольберг — отставание 1.05.
3. Рете — 1.06.
4. Нюэнгет — 1.28.
5. Холунн — 1.45.
6. Крог — 1.53.
7. Крюгер (все — Норвегия) — 2.04.
8. Колонья (Швейцария) — 2.34.
9. Мельниченко (Россия) — 2.34.
10. Клебо (Норвегия) — 2.42…
Дмитрий Кузнецов