Норвежские лыжники признали силу Большунова

Тренер команды Эйрик Мюр Носсум назвал Большунова лучшим лыжником в мире после победы россиянина в масс-старте. «Это один из самых удивительных моментов, которые я видел в дистанционной гонке», — заявил он. Лыжник Пол Голберг посчитал, что борьба в общем зачете турнира закончена, а главный соперник Большунова Йоханнес Клебо признал его силу и назвал победу лыжника красивой.