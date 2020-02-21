Норвежские лыжники признали силу Большунова
Сборная Норвегии по лыжным гонкам поздравила россиянина Александра Большунова с удачным выступлением на «Ски Тур». Их слова приводит издание VG.
Сборная Норвегии по лыжным гонкам поздравила россиянина Александра Большунова с удачным выступлением на «Ски Тур». Их слова приводит издание VG.
Тренер команды Эйрик Мюр Носсум назвал Большунова лучшим лыжником в мире после победы россиянина в
Лидером общего зачета Кубка мира на данный момент является Большунов. Клебо отстает от него на 486 очков.
Многодневка продлится до 23 февраля. Ее победитель получит 300 очков.