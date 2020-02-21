Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Йокерит
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Брест
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Флорида Пантерз
54
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
Метц
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Наполи
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
53
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Мальорка
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
10
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Питтсбург Пингвинз
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
13Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Иверсен — о словах Крюгера про Большунова: Россия могла заплатить водителю снегохода

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен поддержал точку зрения соотечественника Симена Хегстада Крюгера, предположившего, что одержать победу в масс-старте на «Ски Туре» россиянину Александру Большунову помог снегоход, следовавший рядом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По словам Крюгера, снегоход защищал Большунова от сильного бокового ветра.

«Россия могла заплатить водителю снегохода. Русские верят, что мы заплатили Крюгеру, чтобы он завалил Большунова. Теперь мы подозреваем, что Россия заплатила водителю. Но для начала мне нужно посмотреть кадры из телетрансляции. Если всё так, я буду удивлён», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

На третьем этапе «Ски Тура» Большунов не сумел пробиться в финал спринта из-за столкновения с Крюгером.

 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Овечкин прервал засуху, забив самому дорогому вратарю мира
Русский супербомбардир восхищает Америку. Кучеров набирает очки
Норвежские лыжники признали силу Большунова
В Лиге Европы весело. Бабел — комик, «Арсенал» приютил мальчика
Источник: Хоккеисты просят Генпрокуратуру решить конфликт в КХЛ
Шипулин выдвинул свою версию о причине дисквалификации Устюгова
Новичок «Барселоны» не смог исполнить финты на презентации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь