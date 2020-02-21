Иверсен — о словах Крюгера про Большунова: Россия могла заплатить водителю снегохода

«Россия могла заплатить водителю снегохода. Русские верят, что мы заплатили Крюгеру, чтобы он завалил Большунова. Теперь мы подозреваем, что Россия заплатила водителю. Но для начала мне нужно посмотреть кадры из телетрансляции. Если всё так, я буду удивлён», — приводит слова Иверсена Dagbladet.