Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе с помощью снегохода

Крюгер посчитал, что Большунову помог снегоход, который двигался параллельно лыжнику. По его мнению, остальным спортсменам приходилось сопротивляться сильному ветру. «Снегоход практически укрыл Большунова, и Александру не пришлось бороться с погодой», — заявил норвежец.

20 февраля Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур». Он преодолел дистанцию за 1 час 19 минут и 34,9 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.