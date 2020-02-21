Рёте: В пылу борьбы Большунов ударил меня палкой по лицу

«Он попал палкой по моим очкам. Я посмеялся. Когда такое происходит, реагируешь на удар. К счастью, на мне были очки. Я бы не сказал, что он атаковал меня, но мы были близко в пылу борьбы и ветер был очень сильным. Было непросто устоять на лыжах. Он не удержал равновесия и ударил меня палкой по лицу. Такое случается. Я особо не думаю об этом, но после таких ситуаций я как минимум не перестану бегать в очках. Это точно», — цитирует Рёте TV2.