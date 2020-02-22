Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Леганес
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Сибирь
Футбол. Зарубежный
15:30
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Динамо Р
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Фортуна Д
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
Торпедо
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Эйбар
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Нант
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
01
Футбол. Зарубежный
20:00
СПАЛ
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Валенсия
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Бостон Брюинз
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Миннесота Уайлд
35
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
15
Хоккей. НХЛ
04:00
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
41
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монпелье
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
25
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Реал
Футбол. Зарубежный
21.02
Бетис
Мальорка
33
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
9Джокович выиграл Australian Open
10:29 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Дмитрий Рейхерд завоевал «серебро» на этапе Кубка мира в Японии

В японском Тазавако завершился первый соревновательный день очередного этапа Кубка мира по фристайлу-могул. По его итогам команда Казахстана удостоилась серебряной медали, сообщает Olympic.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ее завоевал Дмитрий Рейхерд. Спортсмен уверенно провел первый заезд, попав в число шести финалистов с четвертым результатом. В решающей части соревнований Рейхерд набрал 81,62 балла. Этот результат позволил ему подняться на вторую ступень пьедестала.

Первое место занял канадец Майкл Кингсбери, тогда как тройку замкнул его соотечественник Лоран Дюмэ.

Читайте также
Двукратный олимпийский чемпион добыл вторую победу на профи-ринге
Глава российского биатлона объяснил обыски
Норвежский лыжник: Большунов ударил меня палкой по лицу
«Металлург» — в плей-офф, на Востоке осталось одно место в топ-8
Появилось видео обыска автомобиля Логинова
Панарин идет по пути легенд. У него уже более 80 очков в сезоне
Лучшего российского теннисиста раскритиковали за нытье на корте
Венесуэлка Юлимар Рохас побила мировой рекорд Татьяны Лебедевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь