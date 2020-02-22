Казахстанец Дмитрий Рейхерд завоевал «серебро» на этапе Кубка мира в Японии

Ее завоевал Дмитрий Рейхерд. Спортсмен уверенно провел первый заезд, попав в число шести финалистов с четвертым результатом. В решающей части соревнований Рейхерд набрал 81,62 балла. Этот результат позволил ему подняться на вторую ступень пьедестала.