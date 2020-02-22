Казахстанец Дмитрий Рейхерд завоевал «серебро» на этапе Кубка мира в Японии
В японском Тазавако завершился первый соревновательный день очередного этапа Кубка мира по
В японском Тазавако завершился первый соревновательный день очередного этапа Кубка мира по
Ее завоевал Дмитрий Рейхерд. Спортсмен уверенно провел первый заезд, попав в число шести финалистов с четвертым результатом. В решающей части соревнований Рейхерд набрал 81,62 балла. Этот результат позволил ему подняться на вторую ступень пьедестала.
Первое место занял канадец Майкл Кингсбери, тогда как тройку замкнул его соотечественник Лоран Дюмэ.