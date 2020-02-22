Этап Кубка мира по фристайлу проходит в «Раубичах»

(Обновлено 16:03).

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап Кубка мира по лыжной акробатике стартовал сегодня в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская фристайлистка Валерия Болматова пробилась в финал этапа КМ в «Раубичах’Пропуском в следующую стадию соревнований для белоруски стало 12-е место с оценкой 71,50 балла.

Квалификационные старты начались в 14.00. Начало финальной стадии турнира намечено на 19.00. За награды и рейтинговые очки на белорусском этапе Кубка мира помимо хозяев состязаний поспорят атлеты из Австралии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии.

Подопечные Николая Козеко выступят на домашнем этапе Кубка мира следующим составом: Яна Ермашевич, Валерия Болматова, Снежанна Дробенкова, Анна Деруго, Максим Густик, Павел Дик, Дмитрий Мазуркевич, Игорь Дробенков, Андрей Кузьмин, Юрий Белый и Макар Митрофанов. Напомним, что лидеры женской дружины Александра Романовская, Анна Гуськова, а также опытнейшая Алла Цупер пропускают этап из-за проблем со здоровьем.

На 23 февраля намечены соревнования по синхронным прыжкам. -0-