Клебо выиграл спринт, Большунов на этот раз упал сам

Источник: РИА "Новости"

Тронхейм (Норвегия). Кубок мира. «Ски тур»

Мужчины. Спринт (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,07. 2. Поль Гольберг (Норвегия) — отставание 1,20. 3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1,60. 4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 5,79.

5. Финн Крог (Норвегия) — 18,91. 6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 22,78.

Женщины. Спринт (К)

1. Майкен Фалла (Норвегия) — 3.15,55. 2. Юнна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,48. 3. Надин Фендрих (Швейцария) — 2,88. 4. Анна Дювик (Швеция) — 3,71. 5. Анна Свендсен (Норвегия) — 5,26. 6. Хейди Венг (Норвегия) — 6,64.

Соперничество между российскими и норвежскими лыжниками по ходу этого «Ски тура» вышло за пределы снежной трассы. Большунов не смог выйти в финал в горном спринте в Оре после падания в полуфинале, вызванного, по его мнению, «подкатом» Симена Крюгера. В ответ норвежцы то ли в шутку то ли всерьез обвинили россиянина в подкупе водителя снегохода, чтобы тот защищал его от ветра. В субботнем спринте в Тронхейме обошлось без какой-либо «помощи», а без казусов — нет. Герой 34-километрового марафона, состоявшегося в четверг, Большунов не выстоял в полуфинале.

Потеря концентрации

Александр стал четвертым в квалификации, уверенно финишировал вторым в четвертьфинале и попал в один полуфинальный забег с Йоханнесом Клебо, Гольбергом и еще двумя норвежцами. Все вроде бы выглядело неплохо: Большунов, как обычно, рано вышел в лидеры, держался первым с небольшим просветом. Но перед финишем Клебо и его соотечественник Эрик Вальнес пошли в атаку параллельными курсами и уже оторвались от преследователей, когда Большунов вдруг упал. Кажется, немного потерял концентрацию и поставил подножку сам себе. Он достаточно быстро поднялся, но о выходе в финал уже не могло быть и речи. Черту россиянин пересек последним. В результате — 12-е место.

В финале же Клебо снова уверенно разобрался со всеми — и в частности, с теми же Гольбергом и Вальнесом. Норвежцы хорошо поборолись с непобедимым спринтером, но перед финишем он все же сумел оторваться и праздновал победу. Гольберг стал вторым, Вальнес — третьим. А Иверсон проиграл много. Перед заключительной гонкой Большунов сохраняет лидерство в «Ски-туре» и имеет отличные шансы выиграть первую в истории скандинавскую многодневку.

Финал без Йохауг

В женской части соревнований все было более непредсказуемо. Жаль, что в «Ски туре» из-за болезни не принимает участия Наталья Непряева. Тереза Йохауг оказалась хороша в четвертьфинале и даже в своем полуфинальном забеге какое-то время лидировала, но на финише осталась пятой. Не выбралась в финал и сенсация нынешнего Кубка мира, лидер спринтерского зачета Линн Сван.

Борьба в медальном забеге развернулась между норвежкой Майкен Фаллой и шведкой Юнной Сундлинг. Сначала вырвалась вперед Фалла, потом Сундлинг попыталась убежать при поддержке соотечественницы Анны Дювик. В горку норвежка убежала. Сундлинг, отставшая было, почти догнала. Но на финише Фалла все же оторвалась от соперниц, шведка забрала серебро, а третьей неожиданно оказалась Надин Фендрих из Швейцарии.

Перед финальной гонкой, которая состоится завтра, у Йохауг колоссальное преимущество над преследовательницами, так что она в воскресенье будет бороться разве что с собственными рекордами.