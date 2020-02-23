Белорусские фристайлисты завоевали бронзу в синхронных прыжках на этапе КМ в «Раубичах»

Итоговая оценка белорусского дуэта — 72,12 балла. Победу праздновали швейцарцы Ноэ Рот и Пирмин Вернер — 86,50 пункта. На втором месте завершили турнир их соотечественники Николос Гига и Андрин Шедлер — 76,56 очка.

Что касается остальных белорусов, то Павел Дик и Андрей Кузьмин завершили турнир на четвертом месте, Максим Густик и Дмитрий Мазуркевич стали шестыми. Юрий Белый, объединивший усилия с украинцем Николаем Пуздерко, занял 11-е место в итоговом протоколе.

Накануне золото в мужских стартах выиграл американец Джастин Шенефельд. Белорусские лыжные акробаты не преодолели квалификационный барьер. Лучший из белорусов Максим Густик завершил выступление на домашнем этапе Кубка мира на 15-й позиции. Что касается других представителей белорусской команды, то Андрей Кузьмин стал 20-м, Павел Дик — 21-м, Дмитрий Мазуркевич — 22-м, Юрий Белый — 26-м, Игорь Дробенков — 31-м.