Cтартовавший первым на последнем этапе в пасьюте Большунов стал седьмым в «Ски Туре»

Источник: РИА "Новости"

23-летний россиянин стартовал первым с запасом в 34,8 секунды, но по итогу гонки отстал от победителя на 1 минуту 41 секунду. Первые шесть мест заняли норвежцы, победил Пол Голберг, преодолевший последний этап за 1 час 23 минуты 51,6 секунды. Вторым стал Симен Крюгер (+28,9), третьим — Ханс Холунн (+30,1). Общее время Голберга в зачете «Ски Тура» составило 3 часа 52 минуты 41,6 секунды.

Большунов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира после 32 из 43 гонок, в его активе 1948 очков, вторым идет ставший шестым в «Ски Туре» Йоханнес Клебо (1531), третье место также занимает Голберг (1202).

«Ски Тур» состоялся впервые в истории, он прошел по территории Швеции и Норвегии и состоял из шести этапов. Среди женщин лучшей в многодневке стала лидер общего зачета Кубка мира Тереза Йохауг из Норвегии.