Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал
Эвертон
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лечче
Хоккей. НХЛ
20:00
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
Ним
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Эспаньол
20
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
Локомотив
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
ХК Динамо
Спартак
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Севилья
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Аугсбург
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Норвич
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Реймс
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Динамо Мн
54
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
СКА
16
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
23:00
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
23:00
Баффало Сэйбрз
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Атлетик
21
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Дженоа
Лацио
23
Хоккей. НХЛ
24.02
Нью-Йорк Айлендерс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
14:00
Осасуна
Гранада
03
Хоккей. НХЛ
24.02
Детройт Ред Уингз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
24.02
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Нефтехимик
08
Хоккей. НХЛ
24.02
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
24.02
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
Б
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Бостон Брюинз
93
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Флорида Пантерз
53
Все события
Фоторепортажи
10Россияне остались без медалей в эстафете
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Иверсен о проблеме с лыжами у Большунова: любительская ошибка

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Норвежский лыжник Эмиль Иверсен назвал ошибкой на уровне любителей проблему с лыжами у россиянина Александра Большунова в заключительной гонке «Скитура».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Это любительская ошибка. Еще за час до старта снег прилипал к лыжам, когда я их разогрел, я не мог даже идти. Я был шокирован, когда увидел россиян (и их выбор лыж). Я подумал: вы закончили, — цитирует Иверсена NRK.

Большунов, лидировавший перед последней гонкой в общем зачете «Скитура», в итоге стал седьмым. У россиянина в воскресной гонке преследования возникли проблемы с лыжами. После финиша он швырнул лыжи в рекламный щит и порвал стартовую майку на себе.

Читайте также
Разборки в биатлоне и Большунов, уничтоживший норвежцев. Зимний live
Во время загрузки произошла ошибка.
26 января© Ньюстюб
 Роскошная и откровенная российская фигуристка завершила карьеру
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Йоханнес Бё завоевал третью золотую медаль на чемпионате мира
«Гретцки забивал идиотам»: что пишут о 700 голах Овечкина в НХЛ
Российские биатлонистки остались без медалей на чемпионате мира
Стартовавший первым Большунов провалил последний этап «Ски Тура»
Финал Кубка легенд по футболу в Москве завершился скандалом
Тренера женской сборной России по биатлону отправят в отставку
Валуев прокомментировал исход боя между Фьюри и Уайлдером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь