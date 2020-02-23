Иверсен о проблеме с лыжами у Большунова: любительская ошибка

«Это любительская ошибка. Еще за час до старта снег прилипал к лыжам, когда я их разогрел, я не мог даже идти. Я был шокирован, когда увидел россиян (и их выбор лыж). Я подумал: вы закончили, — цитирует Иверсена NRK.