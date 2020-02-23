«Большунов высказал нам все, что думает про подготовку лыж». Бородавко — о трагедии на «Ски-туре»

Источник: Спорт-Экспресс

Ски-тур. Мужчины. Гонка преследования, 30 км (К)

1. Пол Голберг (Норвегия) — 1:23.51,6

2. Симен Крюгер (Норвегия) — 28,9

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 30,1

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 32,3

5. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 32,9

6. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 34,2

7. Александр Большунов (Россия) — 1.48,2.

30-километровая гонка преследования на «Ски-туре» будет во всех подборках самых драматичных гонок последних лет. Россиянин Александр Большунов начинал ее с полуминутным преимуществом над Полом Голбергом, который не мог представлять опасности на такой дистанции, но в итоге финишировал лишь седьмым вслед за шестью норвежцами, среди которых был Йоханнес Клебо. Всему виной внезапная метель прямо перед началом, из-за которой пришлось экстренно менять лыжи и отказываться от смазки. Норвежцы это сделали, а россияне нет. Почему — в интервью «СЭ» рассказал наставник Большунова.

Мы не смогли правильно сориентироваться

— Вряд ли вы ожидали такого результата. Как назвать произошедшее — трагедия, шок?

— Естественно, это выглядело не лучшим образом. Все были просто в шоке. Те погодные условия, на которые была рассчитана смазка, абсолютно не совпали с реальными. Снегопад заряжал на несколько минут, а потом переставал. Осталось бы все так же — была бы другая гонка. Но он затянулся на час, и мы не смогли правильно сориентироваться. Я не буду сейчас никого выделять и говорю именно «мы». Не смогли сделать правильный выбор и пошли на жидкой мази. Свежий снег и жидкая мазь несовместимы, поэтому такой итог.

— Но готовили лыжи на разные варианты, была альтернатива? Ведь не только норвежцы, но и финн Нисканен, и швейцарец Колонья шли быстрее.

— Был один из вариантов бежать на no wax (без смазки. — Прим. «СЭ»), не ожидали, что снег будет идти так долго. Конечно, произошедшее перечеркнуло все наши планы и надежды на этот день.

— Это стоит считать скорее человеческой ошибкой или стечением обстоятельств — мол, не повезло?

— Все сразу. Но ошибка была, это незачем отрицать. Не смогли правильно распорядиться лыжами, которые были в арсенале, не поверили в длительный снегопад. Не рискнули менять что-то перед стартом.

— О каких-то оргвыводах здесь уместно говорить? С сервис-бригадой уже был разбор?

— Дело в том, что тут ошиблась вся команда, не один сервисер.

— Александр тоже принимал участие в принятии решения?

— Большунов как раз в этом не участвовал, он занимался своим делом, готовился к гонке. Мы принесли ему на старт только лыжи со смазкой, то есть, к сожалению, не оставили ему выбора.

— После финиша Александр сразу снял эти злополучные лыжи и молча ушел. В каком он состоянии, сильно переживал?

— Он выпустил весь пар во время гонки, высказал все, что он думает про всех, про подготовку лыж и так далее. За время гонки у него в голове много мыслей прокрутилось, думаю, стопроцентно недобрых. Когда он ехал, несколько раз сказал о том, что лыжи, так скажем, не те, которые хотелось бы.

Пока я с ним не разговаривал по горячим следам, он очень расстроен. Да все расстроены. Может быть, чуть попозже, когда успокоится и можно будет адекватно оценивать то, что произошло. Огромнейшая обида, на кону стояло многое, и победа в туре, и очки в Кубке мира. Гонка могла стать ключевой в борьбе за общий кубок. Но… это не наш день. Нам катастрофически не повезло. Весь мир сегодня перевернулся с ног на голову.

— Но Клебо не второй и не третий, а шестой. Удивило, что партнеры по сборной Норвегии не стали его пускать?

— Действительно, они бежали так, как могли. Думали, Иверсен мог его пустить или тот же Нюэнгет, но они боролись до конца и не позволили Клебо подняться выше. То есть не было этой игры в поддавки.

— Вы этому рады?

— Радости никакой нет, потому что меня все-таки больше интересует результат Большунова, чем других спортсменов.

— Но ущерб минимизирован.

— Да, наша неудача не так больно отразится на положении в общем зачете. Но сегодняшняя гонка — это удар. Мы на нее рассчитывали и были вправе получить более высокие места, не только в случае Александра, но и других спортсменов. Остается утешать себя тем, что это не чемпионат мира, где цена ошибки намного выше. Спортсмены были настроены на борьбу, а когда они не могут показать все из-за непопадания в лыжи, это очень плачевно. Нам просто оставалось смотреть, как они мучаются. Это было тяжело.

Общий зачет Кубка мира