«Большунов высказал нам все, что думает про подготовку лыж». Бородавко — о трагедии на «Ски-туре»
Тренер российского лыжника Юрий Бородавко объяснил, как россиянин упустил верную победу над норвежцами.
Тренер российского лыжника Юрий Бородавко объяснил, как россиянин упустил верную победу над норвежцами.
1. Пол Голберг (Норвегия) — 1:23.51,6
2. Симен Крюгер (Норвегия) — 28,9
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 30,1
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 32,3
5. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 32,9
6. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 34,2
7. Александр Большунов (Россия) — 1.48,2.
30-километровая гонка преследования на «Ски-туре» будет во всех подборках самых драматичных гонок последних лет. Россиянин Александр Большунов начинал ее с полуминутным преимуществом над Полом Голбергом, который не мог представлять опасности на такой дистанции, но в итоге финишировал лишь седьмым вслед за шестью норвежцами, среди которых был Йоханнес Клебо. Всему виной внезапная метель прямо перед началом,
— Вряд ли вы ожидали такого результата. Как назвать произошедшее — трагедия, шок?
— Естественно, это выглядело не лучшим образом. Все были просто в шоке. Те погодные условия, на которые была рассчитана смазка, абсолютно не совпали с реальными. Снегопад заряжал на несколько минут, а потом переставал. Осталось бы все так же — была бы другая гонка. Но он затянулся на час, и мы не смогли правильно сориентироваться. Я не буду сейчас никого выделять и говорю именно «мы». Не смогли сделать правильный выбор и пошли на жидкой мази. Свежий снег и жидкая мазь несовместимы, поэтому такой итог.
— Но готовили лыжи на разные варианты, была альтернатива? Ведь не только норвежцы, но и финн Нисканен, и швейцарец Колонья шли быстрее.
— Был один из вариантов бежать на no wax (без смазки. — Прим. «СЭ»), не ожидали, что снег будет идти так долго. Конечно, произошедшее перечеркнуло все наши планы и надежды на этот день.
— Это стоит считать скорее человеческой ошибкой или стечением обстоятельств — мол, не повезло?
— Все сразу. Но ошибка была, это незачем отрицать. Не смогли правильно распорядиться лыжами, которые были в арсенале, не поверили в длительный снегопад. Не рискнули менять
— О
— Дело в том, что тут ошиблась вся команда, не один сервисер.
— Александр тоже принимал участие в принятии решения?
— Большунов как раз в этом не участвовал, он занимался своим делом, готовился к гонке. Мы принесли ему на старт только лыжи со смазкой, то есть, к сожалению, не оставили ему выбора.
— После финиша Александр сразу снял эти злополучные лыжи и молча ушел. В каком он состоянии, сильно переживал?
— Он выпустил весь пар во время гонки, высказал все, что он думает про всех, про подготовку лыж и так далее. За время гонки у него в голове много мыслей прокрутилось, думаю, стопроцентно недобрых. Когда он ехал, несколько раз сказал о том, что лыжи, так скажем, не те, которые хотелось бы.
Пока я с ним не разговаривал по горячим следам, он очень расстроен. Да все расстроены. Может быть, чуть попозже, когда успокоится и можно будет адекватно оценивать то, что произошло. Огромнейшая обида, на кону стояло многое, и победа в туре, и очки в Кубке мира. Гонка могла стать ключевой в борьбе за общий кубок. Но… это не наш день. Нам катастрофически не повезло. Весь мир сегодня перевернулся с ног на голову.
— Но Клебо не второй и не третий, а шестой. Удивило, что партнеры по сборной Норвегии не стали его пускать?
— Действительно, они бежали так, как могли. Думали, Иверсен мог его пустить или тот же Нюэнгет, но они боролись до конца и не позволили Клебо подняться выше. То есть не было этой игры в поддавки.
— Вы этому рады?
— Радости никакой нет, потому что меня
— Но ущерб минимизирован.
— Да, наша неудача не так больно отразится на положении в общем зачете. Но сегодняшняя гонка — это удар. Мы на нее рассчитывали и были вправе получить более высокие места, не только в случае Александра, но и других спортсменов. Остается утешать себя тем, что это не чемпионат мира, где цена ошибки намного выше. Спортсмены были настроены на борьбу, а когда они не могут показать все
Общий зачет Кубка мира
1. Александр Большунов (Россия) — 1948
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1531
3. Пол Голберг (Норвегия) — 1202
4. Шур Рете (Норвегия) — 1123
5. Иво Нисканер (Финляндия) — 1047
6. Сергей Устюгов (Россия) — 896.