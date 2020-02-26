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21:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Лыжные гонки призвали спасти от норвежцев

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюре раскритиковал сборную Норвегии. Его слова приводит Ilta Sanomat.

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Источник: РИА "Новости"

«Норвежцы заняли все ключевые посты, они заполонили всю систему. Лыжи нужно спасать от норвежцев. Норвегия сама эту власть не отдаст. Они уничтожают соперников, сборные целых стран. Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт», — заявил Кюре.

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Тренер посчитал, что руководящие посты в Международной федерации лыжного спорта (FIS) должны занимать представители других европейских стран. По его мнению, разнообразие поможет сделать вид спорта более интересным для лыжников и спонсоров, иначе система превратится в замкнутый круг.

В текущем сезоне сборная Норвегии лидирует в общем зачете Кубка мира. В активе команды 42 золотых медали. Россия занимает второе место с 12 золотыми наградами. Индивидуальный зачет возглавляет россиянин Александр Большунов. При этом со второго по пятое место заняты норвежскими спортсменами.

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