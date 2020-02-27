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15:22 (мск), источник: ТАСС

Непряева и Большунов вошли в состав сборной России на этап КМ по лыжным гонкам в Лахти

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своем аккаунте в Instagram опубликовала в «сториз» состав национальной команды на этап Кубка мира, который состоится в финском Лахти.

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Этап Кубка мира в Лахти пройдет с 29 февраля по 1 марта. В мужскую команду вошли лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов, а также Евгений Белов, Александр Бессмертных, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Собакарев.

В состав женской команды включены Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко.

Ранее Непряева отказалась от участия в многодневке «Ски Тур» из-за простуды. Россиянка является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года и двукратным бронзовым призером чемпионата мира (2019). В общем зачете Кубка мира текущего сезона Непряева идет третьей. Большунов — трехкратный серебряный призер Олимпийских игр (2018), в его активе четыре серебряных награды чемпионата мира (2019).

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