Казахстанка Алдабергенова завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира в Алматы
Казахстанская фристайлистка Жанбота Алдабергенова, выступающая в акробатике, завоевала бронзовую медаль на проходящем в Алматы этапе Кубка мира, передает Olympic.kz.
Казахстанская фристайлистка Жанбота Алдабергенова, выступающая в акробатике, завоевала бронзовую медаль на проходящем в Алматы этапе Кубка мира, передает Olympic.kz.
Спортсменка уверенно провела первый заезд, попав в число шести финалистов со вторым результатом.
В решающей части соревнований Алдабергенова набрала 71,20 балла.
Этот результат позволил ей завоевать бронзовую награду этапа.
Первое место заняла Надежда Махнатская из Украины, «серебро» в активе у Меган Ник (США).
Напомним, что Алдабергенова является участницей зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее.