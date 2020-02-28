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28 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстанка Алдабергенова завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира в Алматы

Казахстанская фристайлистка Жанбота Алдабергенова, выступающая в акробатике, завоевала бронзовую медаль на проходящем в Алматы этапе Кубка мира, передает Olympic.kz.

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Спортсменка уверенно провела первый заезд, попав в число шести финалистов со вторым результатом.

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В решающей части соревнований Алдабергенова набрала 71,20 балла.

Этот результат позволил ей завоевать бронзовую награду этапа.

Первое место заняла Надежда Махнатская из Украины, «серебро» в активе у Меган Ник (США).

Напомним, что Алдабергенова является участницей зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее.

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