Белорусский фристайлист Павел Дик выиграл бронзу на этапе КМ в Казахстане

Белорусский фристайлист Павел Дик выиграл бронзу на этапе КМ в Казахстане

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Павел Дик выиграл бронзу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который завершился в Казахстане, сообщает корреспондент БЕЛТА.