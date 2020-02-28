Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
41
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус Блю Джэкетс
Миннесота Уайлд
04
Хоккей. НХЛ
3-й период
Каролина Харрикейнз
Колорадо Эвеланш
22
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
28.02
Норвич
Лестер
10
Футбол. Зарубежный
28.02
Реал Сосьедад
Вальядолид
10
Футбол. Зарубежный
28.02
Ним
Марсель
23
Футбол. Зарубежный
28.02
Фортуна Д
Герта
33
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Урал
Футбол. Еврокубки
28.02
Зальцбург
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Леванте
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
Футбол. Премьер-лига
28.02
Крылья Советов
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Болонья
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
28 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусский фристайлист Павел Дик выиграл бронзу на этапе КМ в Казахстане

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Павел Дик выиграл бронзу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который завершился в Казахстане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Результат, который позволил белорусу замкнуть тройку сильнейших, — 111,37. Победу праздновал Кристофер Лиллис из США (121,27).

Читайте также
Белорусские фристайлисты завоевали бронзу в синхронных прыжках на этапе КМ в «Раубичах»

Второе место у Примина Вернера из Швейцарии (117,65).

Максим Густик занял 4-е место (102,87), Макар Митрофанов — 7-е (88,83), Игорь Дребенков — 16-е (83,19) и Дмитрий Мазуркевич — 21-е (72,49).

В женских состязаниях первенствовала украинка Надежда Мохнацкая (73,66). Второе место у Ник Меган из США (73,08). Третья позиция осталась за казахстанской фристайлисткой Жанботой Алдабергеновой (71,20).

Белоруска Снежана Дребенкова заняла 8-е место. Остальные белоруски старт в Казахтане пропускали.

Читайте также
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Светлана Лобода показал свой любимый соблазнительный наряд
The Telegraph: чемпионат Англии может быть остановлен
«Крылья Советов» в меньшинстве не удержали победу в матче РПЛ
«Лос-Анджелес» предложил защитнику ЦСКА шесть миллионов долларов
Определился последний участник 1/8 финала Лиги Европы по футболу
Ковальчук рассказал о роли Овечкина в его переходе в «Вашингтон»
Колосков: Нужно быть готовыми к отмене чемпионата Европы-2020
Назван лучший гол в первых матчах 1/8 Лиги чемпионов (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь