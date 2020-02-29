Йохеуг стала рекордсменкой КМ по победам в индивидуальных гонках

Эта победа стала для 31-летней норвежки 63-й в Кубке мира в индивидуальных гонках. По этому показателю она обошла свою соотечественницу Марит Бьёрген (62 победы), уже завершившую карьеру. Третье место по победам в индивидуальных гонках в Кубке мира, как сообщается в микроблоге Gracenote Olympic в Twitter. занимает норвежец Бьерн Дели (45), который также уже не выступает на профессиональном уровне.