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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йохеуг стала рекордсменкой КМ по победам в индивидуальных гонках

ЛАХТИ (Финляндия), 29 фев — РИА Новости. Норвежская лыжница Тереза Йохеуг с 63 победами стала рекордсменкой Кубка мира по выигранным индивидуальным гонкам.

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Источник: Спорт РИА Новости

Йохеуг в субботу победила в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти.

Эта победа стала для 31-летней норвежки 63-й в Кубке мира в индивидуальных гонках. По этому показателю она обошла свою соотечественницу Марит Бьёрген (62 победы), уже завершившую карьеру. Третье место по победам в индивидуальных гонках в Кубке мира, как сообщается в микроблоге Gracenote Olympic в Twitter. занимает норвежец Бьерн Дели (45), который также уже не выступает на профессиональном уровне.

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