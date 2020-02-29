Большунов вернулся на подиум после неудачи в «Ски Туре». Его отрыв в Кубке мира вырос до 465 очков
В топ-11 — пять россиян.
В топ-11 — пять россиян.
Даже после неудачи в «Ски Туре» Александр Большунов продолжал уверенно лидировать в общем зачете Кубка мира, опережая идущего вторым Йоханнеса Клэбо на 417 очков. Следующей остановкой стал этап в Лахти, где лыжников ждали классическая разделка и эстафета. По мнению букмекеров, именно Сан Саныч был главным фаворитом сегодняшней гонки.
Как обладатель желтой майки лидера Большунов стартовал последним. Его главным соперником стал хозяин трассы Ийво Нисканен, который до старта Большунова лидировал на всех отсечках, кроме первой. Клэбо поначалу держался рядом с топ-2, но на второй половине дистанции словил полминуты, в итоге показав 8-й результат.
На первых километрах Большунов и Нисканен шли в одни ноги, о чем финну тут же сообщили. Стадион постоянно поддерживал Ийво, на второй половине дистанции Нисканен включил еще более убийственный темп. На отметке 10 км Нисканен опережал россиянина на 4,7 сек., дальше разрыв только увеличивался. Большунов пытался накатить на финише, включил свое фирменное ускорение, но
«Не совсем доволен гонкой. Но рад, что получилось доехать вторым. Немного проиграл Нисканену. Считаю, что проигрыш связан с тем, что на последнем круге немного похуже поехали лыжи. Доволен тем, что после последней гонки, которая сложилась не очень хорошо, я вновь могу сражаться за победу. Тактика была — догнать Ийво. Третий круг сложился тяжело, потому что я ехал уже один.
Пока не обращаю внимания на общий зачет Кубка мира — еще очень много гонок. Эстафету завтра бежать не буду, — сказал после финиша Большунов.
Вообще, сегодня наши лыжники выступили очень здорово, в топ-11 заехало сразу 5 россиян. А так как Большунов завтра не бежит, российскую четверку уже можно считать сформированной.
В тотале преимущество Большунова над Клэбо теперь составляет 465 очков. Кубок мира все ближе.